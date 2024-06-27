Меню
Академия единорогов 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Академия единорогов
Киноафиша Сериалы Академия единорогов Сезоны Сезон 2

Unicorn Academy
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.6 IMDb
Список серий сериала Академия единорогов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Под волшебной луной Under the Fairy Moon
Сезон 2 Серия 1
27 июня 2024
Год единорогов Year of the Unicorn
Сезон 2 Серия 2
27 июня 2024
Звездопад Star Showers
Сезон 2 Серия 3
27 июня 2024
Сон Звёздочки Wildstar's Dream
Сезон 2 Серия 4
27 июня 2024
Визит выпускников Legacies
Сезон 2 Серия 5
27 июня 2024
Растущее напряжение Mounting Pressure
Сезон 2 Серия 6
27 июня 2024
Плохая компания The Wrong Crowd
Сезон 2 Серия 7
27 июня 2024
Финальное испытание, часть 1 The Final Test Part 1
Сезон 2 Серия 8
27 июня 2024
Финальное испытание, часть 2 The Final Test Part 2
Сезон 2 Серия 9
27 июня 2024
Возвращение Мрачляндии Grimoria's Return
Сезон 2 Серия 10
27 июня 2024
