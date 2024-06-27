Меню
Академия единорогов 2023, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Unicorn Academy
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 июня 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
6.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Академия единорогов
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Под волшебной луной
Under the Fairy Moon
Сезон 2
Серия 1
27 июня 2024
Год единорогов
Year of the Unicorn
Сезон 2
Серия 2
27 июня 2024
Звездопад
Star Showers
Сезон 2
Серия 3
27 июня 2024
Сон Звёздочки
Wildstar's Dream
Сезон 2
Серия 4
27 июня 2024
Визит выпускников
Legacies
Сезон 2
Серия 5
27 июня 2024
Растущее напряжение
Mounting Pressure
Сезон 2
Серия 6
27 июня 2024
Плохая компания
The Wrong Crowd
Сезон 2
Серия 7
27 июня 2024
Финальное испытание, часть 1
The Final Test Part 1
Сезон 2
Серия 8
27 июня 2024
Финальное испытание, часть 2
The Final Test Part 2
Сезон 2
Серия 9
27 июня 2024
Возвращение Мрачляндии
Grimoria's Return
Сезон 2
Серия 10
27 июня 2024
