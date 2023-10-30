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Постер к 1-му сезону сериала Дитя раздора
Киноафиша Сериалы Дитя раздора Сезоны Сезон 1

Ditya razdora 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дитя раздора»

В 1-м сезоне сериала «Дитя раздора» Лида кажется абсолютно счастливой женщиной. Ее муж Павел – любящий супруг, заботливый отец и обеспеченный бизнесмен. Дом – полная чаша, а двое прекрасных детей только дополняют картину общего благополучия. Но никто не знает, что за закрытыми дверями Павел избивает Лиду и изменяет ей направо и налево. Та терпит ради сына и дочки, ведь в ее понимании семья – это главное в жизни, а дети не должны расти без отца. Но однажды мужчина поднимает руку на сына, и Лида решается подать на развод. Такой расклад не устраивает Пашу. Он решает инсценировать похищение их дочки, чтобы удержать жену, но девочка вдруг действительно исчезает.

Список серий сериала Дитя раздора График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2023
График выхода всех сериалов
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