Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Дитя раздора
1 постер
Киноафиша Сериалы Дитя раздора

Дитя раздора (2023 - 2023)

Ditya razdora 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Герои сериала «Дитя раздора» – семейная пара Павел и Лидия. Муж – образцовый бизнесмен и заботливый отец, жена – обычная домохозяйка. Лида всячески держится за любимого супруга, прощая ему и побои, и многочисленные измены, ведь она искренне верит, что главное в жизни – это благополучие детей, а им лучше с отцом. Но Паша перегибает палку, когда поднимает руку на старшего сына. Лида подает на развод. Чтобы запугать ее, мужчина инсценирует похищение их маленькой дочки… но неожиданно девочка и правда исчезает.

В ролях
В ролях
Алена Савастова
Алена Савастова
Владимир Колганов
Вячеслав Коробицин
Дмитрий Лавров
Дмитрий Лавров
Валерий Смекалов
Виолетта Давыдовская
Виолетта Давыдовская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Дитя раздора - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше