Герои сериала «Дитя раздора» – семейная пара Павел и Лидия. Муж – образцовый бизнесмен и заботливый отец, жена – обычная домохозяйка. Лида всячески держится за любимого супруга, прощая ему и побои, и многочисленные измены, ведь она искренне верит, что главное в жизни – это благополучие детей, а им лучше с отцом. Но Паша перегибает палку, когда поднимает руку на старшего сына. Лида подает на развод. Чтобы запугать ее, мужчина инсценирует похищение их маленькой дочки… но неожиданно девочка и правда исчезает.