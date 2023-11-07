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Постер к 1-му сезону сериала Мама будет против
Киноафиша Сериалы Мама будет против Сезоны Сезон 1

Mama budet protiv 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мама будет против»

В 1-м сезоне сериала «Мама будет против» грузчик Николай оказался в эпицентре неприятного инцидента. Все началось с того, что он случайно уронил несколько ящиков на девушку по имени Наташа. Несмотря на то что у пострадавшей остался всего лишь небольшой ушиб, ее непреклонная мать решила нажаловаться на бедного парня. В связи с этим невезучий молодой человек рискует не только потерять работу, но и лишиться временного убежища на складе. Есть одна возможность справиться с ситуацией — договориться с матерью Наташи. Приятель Коли считает, что надо влюбить в себя Наташу, и тогда ее мамаша вынуждена будет оставить бедолагу в покое.

График выхода новых серий Мама будет против 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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