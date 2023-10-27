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Постер к 1-му сезону сериала Друзья-путешественники
Киноафиша Сериалы Друзья-путешественники Сезоны Сезон 1

Fellow Travelers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Друзья-путешественники»

В 1-м сезоне сериала «Друзья-путешественники» в центре сюжета — тесно связанные между собой судьбы Хоука, Тима, Маркуса, Люси и Фрэнки. Действие происходит в течение четырех десятков лет, во времена расцвета маккартизма, продолжается в период войны во Вьетнаме и завершается в 1980-х годах, когда мир сталкивается с кризисом, одержимостью наркотиками и диско-гедонизмом. Герои проходят через множество нелегких испытаний того времени — печально известные чистки, протесты и эпидемия СПИДа, преодолевая и те препятствия, которые им подбросила эпоха, и те, что они находят в собственных запутанных душах.

График выхода новых серий Друзья-путешественники 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
You're Wonderful
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2023
Bulletproof
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2023
Hit Me
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2023
Your Nuts Roasting on an Open Fire
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2023
Promise You Won't Write
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2023
Beyond Measure
Сезон 1 Серия 6
1 декабря 2023
White Nights
Сезон 1 Серия 7
8 декабря 2023
Make it Easy
Сезон 1 Серия 8
15 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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