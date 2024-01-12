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Киноафиша Сериалы Criminal Record Сезоны Сезон 1

Criminal Record
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Criminal Record»

В 1-м сезоне сериала Сriminal Record главными действующими лицами этой истории стали два детектива, работа которых основывается на разных принципах. В своей деятельности они так же используют различные методы, однако чаще всего в обоих случаях они оказываются эффективны. Все начинается с анонимного звонка и преступления, которое столкнет главных героев буквально нос к носу. Молодая, но очень перспективная женщина и влиятельный мужчина становятся противниками, принимаясь за расследование давнего дела об убийстве. В течение расследования им придется объединить усилия, чтобы найти преступника.

График выхода новых серий Criminal Record 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 января 2024
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 января 2024
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 января 2024
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 января 2024
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2024
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2024
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2024
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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