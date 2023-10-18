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Постер к 1-му сезону сериала Агент национальной безопасности. Возвращение
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Киноафиша Сериалы Агент национальной безопасности. Возвращение Сезоны Сезон 1

Agent nacionalnoj bezopasnosti. Vozvrashchenie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»

В 1-м сезоне сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение» прошло немало лет с момента событий предыдущего сезона. Подразделение Иваныча давно перестало существовать, а он сам ушел из жизни. Экс-майор спецслужбы Леха за 14 лет до текущих событий ушел от дел, отправился в провинцию работать егерем в лесничество. Однажды он неожиданно обратил внимание Олега Филиппыча возле магазина. Он сообщил ему о внезапной гибели Андрея Краснова спустя некоторое время после ухода Лехи. И Филиппыч, и Алексей скептически относятся к странной гибели их сослуживца. Леха решает выяснить, что произошло на самом деле. 

Список серий 1-го сезона сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2023
График выхода всех сериалов
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