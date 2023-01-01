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Киноафиша Сериалы ФГУП ЛУЧ Сезоны Сезон 1

FGUP LUCH
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «ФГУП ЛУЧ»

В 1 сезоне сериала «ФГУП ЛУЧ» в центре событий оказывается супергерой в семейных трусах по имени Коля, жизнь которого радикальным образом изменилась после того, как он узнал, что является избранным. По иронии судьбы именно неудачнику и подкаблучнику Коле предстоит спасти мир от опасности, которая ему угрожает. Правда, каким именно образом главный герой должен это сделать не знает даже он сам. Однако оперативники «Луча», секретного отдела по борьбе с темными силами, сразу узнали в нем «избранного». Николай примет участие в схватке добра и зла и выйдет победителем из любой, даже самой затруднительной ситуации.

Список серий сериала ФГУП ЛУЧ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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