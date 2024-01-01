Меню
Телемаркетолог Здравствуйте, вам было бы интересно перейти на долгосрочный тариф TMI?
Джери Ой, не могу сейчас говорить. Почему бы вам не дать мне свой домашний номер, и я вам позвоню позже?
Телемаркетолог Эм, извините, но нам это запрещено.
Джери О, значит, вы не хотите, чтобы вам звонили домой.
Телемаркетолог Нет.
Джери Ну, теперь вы знаете, как я себя чувствую.
[Джери вешает трубку]
George Costanza У меня плохое предчувствие, что каждый раз, когда лесбиянка смотрит на меня, она думает: "Вот почему я не гетеросексуальна."
Jerry Согласно большинству исследований, страх номер один у людей — это публичные выступления. На втором месте стоит смерть. Смерть на втором месте! Это значит, что для среднего человека, если вам нужно пойти на похороны, вам лучше быть в гробу, чем делать траурную речь.
[повторяемые фразы]
Ньюман Привет, Джерри.
Джерри Привет, Ньюман.
Космо Kramer Ну, после того как он начал гудеть Тоби, она так расстроилась, что выбежала из здания, и уборочная машина проехала ей по ноге и отрезала ей мизинец.
Джордж Костанза Это невероятно!
Космо Kramer Да! Затем, после того как уехала скорая, я нашёл мизинец! Я положил его в коробку от Крэкер Джека, наполнил льдом и поехал в больницу.
Джордж Костанза Ты бегал?
Космо Kramer Нет, я вскочил в автобус. Я сказал водителю: "У меня тут мизинец, дружище - жми на газ!"
Джордж Костанза Ничего себе!
Космо Kramer Да, да, и вдруг этот парень достаёт пистолет. Я знал, что любая задержка лишит её мизинца, так что я встал и пошёл к нему. Он говорит: "Куда это ты, Крэкер Джек?" А я отвечаю: "Ну, у меня для тебя маленький приз, дружище."
Космо Kramer [Крамер делает два удара и апперкот] У knockout его в холод!
Джордж Костанза Как ты мог это сделать?
Космо Kramer Затем все начинают кричать, потому что водитель потерял сознание от всей суматохи. Автобус вышел из-под контроля! Я схватил его за ворот, вытащил из сиденья, сел за руль, и теперь я веду автобус.
Джерри Вау.
Джордж Костанза Ты Бэтмен.
Космо Kramer Да, да, я Бэтмен. И тут грабитель приходит в себя и начинает давить меня. Я отбиваюсь от него одной рукой, а другой продолжаю вести автобус, понимаешь? Потом мне удалось открыть дверь, и я пнул его вон из автобуса, знаешь, ногой, на следующей остановке.
Джерри Ты продолжал делать все остановки?
Космо Kramer Ну, народ всё время нажимал на кнопку!
Космо Kramer Ты тратишь свою жизнь.
Джордж Костанца Нет, не трачу. То, что ты называешь расточительством, я называю жизнью. Я живу своей жизнью.
Космо Kramer Хорошо, чем ты занимаешься? Нет, скажи мне. У тебя есть работа?
Джордж Костанца Нет.
Космо Kramer У тебя есть деньги?
Джордж Костанца Нет.
Космо Kramer У тебя есть женщина?
Джордж Костанца Нет.
Космо Kramer У тебя есть какие-то перспективы?
Джордж Костанца Нет.
Космо Kramer У тебя есть что-то на горизонте?
Джордж Костанца Эээ, нет.
Космо Kramer У тебя есть хоть какая-то деятельность?
Джордж Костанца Нет.
Космо Kramer У тебя есть хоть какое-то понятное основание, чтобы вставать утром?
Джордж Костанца Мне нравится забирать Daily News.
Джордж Костанца Сегодня, сидя там, мне стало совсем ясно, что каждое решение, которое я принял за всю свою жизнь, было неправильным. Моя жизнь — полная противоположность тому, чем я хочу, чтобы она была. Каждый инстинкт, который у меня есть, во всех аспектах жизни, будь то что-то, что надеть, или что-то, что съесть — все было не так.
Jerry Я хотел с тобой поговорить о докторе Уотли. У меня есть подозрение, что он принял иудаизм чисто ради шуток.
Priest И это оскорбляет тебя как еврея?
Jerry Нет, меня это оскорбляет как комика.
Jerry Смотря на грудь, как будто смотришь на солнце. Нельзя уставиться. Слишком опасно. Понял, о чем речь, и потом отворачиваешься.
George Costanza Крамер едет в лагеря для фантазёров? Вся его жизнь — это лагеря для фантазёров. Люди должны выложить 2000 долларов, чтобы неделю пожить как он. Ничего не делать, падать задницей в деньги, стряпать еду у соседей и иметь секс без свиданий. ЭТО — лагерь для фантазёров.
Космо Креймер Парень, эти крендели у меня жажду вызывают.
George Costanza Джери, просто помни, что это не ложь, если ты в это веришь.
Elaine Знаешь, в чем твоя проблема? У тебя завышенные требования.
Jerry Я с тобой встречался.
Elaine Это потому, что у меня требования слишком низкие.
[Крамер сдал кровь для Джерри]
Джерри Я чувствую его кровь внутри себя, берет что-то из моей крови.
Джордж Костанца Что тебе приносит удовольствие?
Джерри Слушать тебя. Я слушаю это пятнадцать минут, и я на вершине мира. Твои страдания — это мое удовольствие.
Джордж Костанца Почему они делают упаковки с презервативами такими трудными для открытия?
Джерри Наверное, чтобы дать женщине шанс передумать.
George Costanza Море в тот день бурлило, друзья мои — как старик, который пытается вернуть суп в столовой. Я вышел на пятьдесят футов, и вдруг передо мной появилось великое чудовище. Скажу вам, он был в десять этажей, если не больше. Как будто почувствовав моё присутствие, он издал огромный рев. Я сказал: "Полегче, большой парень!" И тогда, наблюдая за его борьбой, я понял, что что-то мешает ему дышать. С того места, где я стоял, я мог видеть прямо в глаз этого великого рыбы.
Jerry Млекопитающее.
George Costanza Ну и что.
Cosmo Kramer И что ты сделал потом?
George Costanza Ну, затем, ниоткуда, гигантская волна подняла меня, бросила меня как cork, и я оказался прямо на нём — лицом к лицу с дыхательной трубкой. Я едва мог видеть из-за волн, накрывающих меня, но знал, что что-то там есть. Я засунул руку, полазил и вытащил препятствие.
[Джордж показывает, что это мяч для гольфа]
Cosmo Kramer Что это, Titleist?
[Джордж кивает]
Cosmo Kramer Один удар, да?
Ньюман Просто помни, когда ты контролируешь почту, ты контролируешь... информацию.
George Costanza Меня зовут Джордж, я безработный и живу с родителями.
Космо Kramer [входит в квартиру Джерри. Упирает деньги на прилавке] Я вышел!
Элейн Что?
Космо Kramer Да, я вышел. Я вышел из конкурса.
Mr. Lippman Мне стало известно, что вы и уборщица занимались сексом на столе в вашем офисе. Это правда?
George Costanza Кто это сказал?
Mr. Lippman Она.
George Costanza [пауза] Это было неправильно? Мне не следовало этого делать? Я вам скажу, я не в курсе этого дела, потому что если бы кто-то сказал мне хоть что-то, когда я только начал здесь, что это не одобряется... вы знаете, я работал во многих офисах, и скажу вам, люди делают это всё время.
Mr. Lippman Вы уволены!
George Costanza Ну, не обязательно было так это говорить.
Космо Крамер [звонит телефон, Крамер поднимает трубку] Алло... Что, ВDelayed Industries?
Джордж Костанза [орёт из ванной] ВDelayed! Скажи ВDelayed!
Космо Крамер Нет, ты совершенно не прав. Ну да, это правильный номер, но это квартира.
Джордж Костанза [выбегает из туалета с опущенными штанами] ВDelayed! Скажи ВDelayed Industries!
[падает]
Космо Крамер Да, без проблем.
[вешает трубку]
Космо Крамер Как ты узнал, кто это?
Джери [входит в квартиру, видит Джорджа, лежащего на полу с опущенными штанами] И ты хочешь быть моим продавцом латекса?
Jerry То есть мы заставим Почту заплатить за мою новую стереосистему?
Cosmo Kramer Это списание для них.
Jerry Как это списание?
Cosmo Kramer Они просто списывают это.
Jerry Что списывают?
Cosmo Kramer Джери, все эти большие компании, они всё списывают.
Jerry Ты даже не знаешь, что такое списание.
Cosmo Kramer А ты знаешь?
Jerry Нет, не знаю.
Cosmo Kramer Но они знают, и именно они всё списывают.
George Costanza Я великий бросальщик. Это одна из немногих вещей, в которых я хорош. Я из рода бросальщиков. Мой отец был бросальщиком, мой дед был бросальщиком... Меня воспитали с мыслью сдаваться.
George Costanza А в качестве наказания, мне положено переспать с Элейн.
Jerry Это не наказание для меня, это наказание для Элейн. И жестокое, надо сказать...
George Costanza Ну, я слышал какой-то шум.
Jerry Какой шум?
George Costanza Ну, там...
Jerry Какой там?
George Costanza Из ванной.
Jerry О, ты думаешь, она возвращает деньги?
George Costanza Каждый раз, когда мы выходим поесть, как только мы заканчиваем, она сразу бежит в ванную.
Elaine Так ты беспокоишься?
George Costanza Элейн, конечно, я беспокоюсь... Я же плачу за эти блюда! Это как выбрасывать деньги в унитаз!
Джордж Костанца Ты знаешь, я всегда хотел притворяться архитектором.
Jerry Мы не геи. Не то чтобы в этом было что-то плохое.
Jerry Для меня невесть что в день рождения - это то, что первая вечеринка по случаю дня рождения и последняя на самом деле очень похожи. Знаешь, ты просто сидишь там... ты самый равнодушный человек на вечеринке. Ты даже не понимаешь, что вечеринка происходит. Ты не знаешь, что происходит. На обеих вечеринках по случаю дня рождения людям нужно как-то помогать тебе задувать свечи, ты не можешь это сделать... ты даже не знаешь, почему ты это делаешь. Что это за ритуал? Что происходит? Это также единственные две вечеринки по случаю дня рождения, на которых другим людям нужно собирать твоих друзей для тебя. Иногда они даже не твои друзья. Они делают выбор. Они приводят их, садят и говорят тебе - 'вот твои друзья! Скажи им спасибо, что пришли на мою вечеринку по случаю дня рождения.
Элейн Где Крамер?
Джери Кто его знает? Это всё равно что спросить, где Уолдо.
George Costanza Ну, ты получил свои новые номера?
Cosmo Kramer О, да. Я получил свои новые номера. Но что-то перепутали. Кто-то получил мои, а я — их.
George Costanza Что на них написано?
Cosmo Kramer Ассман.
Jerry Ассман?
Cosmo Kramer Да. Ассман, Джерри. Я Космо Крамер, Ассман!
Jerry Кто бы заказал номер с надписью "Ассман"?
George Costanza Может, это номера Уилта Чемберлена.
Jerry Не обязательно, что это кто-то у кого много женщин. Это может быть просто какой-то парень с большой ж###ой.
Cosmo Kramer Да, или это может быть проктолог.
Jerry Да. Проктолог.
George Costanza Да ладно! Ни один врач не наклеит это на свою машину.
Cosmo Kramer Ты когда-нибудь встречал проктолога? Обычно у них очень хорошее чувство юмора. Встреть проктолога на вечеринке, не уходи. Оставайся там, потому что ты услышишь самые смешные истории в своей жизни. Видишь, никто не хочет признаваться, что что-то там застряло. Никогда! Это всегда случайность. Каждая история проктолога заканчивается одинаково: "Это был шанс один на миллион, Док. Один на миллион."
Jerry Понимаешь, Элейн, секрет в том, чтобы есть черно-белое печенье так, чтобы в каждом кусочке было и черное, и белое. Ничто не смешивается лучше, чем ваниль и шоколад. И тем не менее, раса по-прежнему не может сосуществовать в мире. Если бы люди только посмотрели на печенье, все наши проблемы были бы решены.
Джордж Костанца Ты что, не думаешь, что она бы за#а# с#е#?
Элейн [поднимает руку] Я за#а# с#е#.
Джордж Костанца Серьезно?
Элейн Да. Я встретила этого юриста, мы пошли на ужин, я заказала крем-суп из лобстера, потом вернулись ко мне, за#а# за#а#, я больше от него ничего не слышала.
Джерри Но ты за#а# пропустила самое интересное.
Элейн Нет, я упомянула суп.
Джордж Костанца Джордж начинает расстраиваться!
George Costanza [Джордж врывается в квартиру Джерри] Кто-нибудь звонил сюда с просьбой о Ванделае Индстриз?
Jerry Нет, что с тобой случилось?
George Costanza Итак, слушай внимательно, я был в центре занятости и сказал им, что почти получил работу в Ванделае Индстриз, и оставил им твой номер телефона. Так что теперь, когда будет звонить телефон, ты должен отвечать "Ванделае Индстриз".
Jerry Я Ванделае Индстриз?
George Costanza Верно.
Jerry Что это такое?
George Costanza Ты в латексе.
Jerry Что мне делать с латексом?
George Costanza Не знаю, ты его производишь.
Elaine Прямо здесь, в этой маленькой квартире?
Jerry А что я скажу о тебе?
George Costanza Ты рассматриваешь возможность нанять меня в качестве своего продавца латекса.
Jerry Я собираюсь нанять тебя в качестве моего продавца латекса? Не думаю. Зачем мне это делать?
George Costanza Потому что я тебя об этом попросил.
Jerry Если ты думаешь, что я ищу кого-то, кто просто будет сидеть за столом, перекладывая бумаги, можешь забыть об этом. У меня и так хватает головной боли, чтобы производить это дело.
Космо Креймер Что ж, ещё плохие новости, Джерри. Знаешь, полиция нашла ещё одну жертву Лопера в Риверсайд Парке. Я видел фото, и там ты очень похож.
Джерри Ой, да ладно, тут много людей по городу, похожих на меня.
Космо Креймер Не так много, как раньше.
Фрэнк Костанца Мой Джордж недостаточно умен, чтобы замыслить что-то подобное.
Элейн Ты прав.
Фрэнк Костанца Что, чёрт возьми, это значит?
Элейн Это значит всё, что ты хочешь, чтобы это значило.
Фрэнк Костанца Ты хочешь откусить от меня кусочек?
[бьёт себя по груди]
Элейн Я могу прихлопнуть тебя, как мешок с грязью.
Фрэнк Костанца [крича] Ты хочешь откусить от меня кусочек? Получи!
George Costanza Только я мог бы провалиться в провале.
Ронни [Георгу] Я жил во лжи.
Джордж Костанца Ты жил во лжи? Я живу... уже двадцать.
Джордж Костанза Кто вообще покупает зонт? Их можно взять бесплатно в кофейне в тех металлических банках.
Джерри Они принадлежат людям.
[Джордж видит двух женщин, держащихся за руки]
George Costanza [про себя] О, лесбиянки. Они такие интересные, почему это? Потому что они нас не хотят. Это надо уважать.
Космо Крамер Они пытаются запутать тебя.
Джерри Зачем же школьной лавке .................... пудрить мне мозги?
Космо Крамер Почему Радио Шек спрашивает номер телефона, когда ты покупаешь батарейки? Не знаю.
Элейн Бенес Возможно, в Ньюмане есть что-то большее, чем кажется на первый взгляд.
Джерри Нет, наоборот, меньше.
George Costanza Развод всегда тяжёл, особенно для детей. Но, конечно, я — это результат того, что мои родители остались вместе, так что никогда не знаешь.
Космо Креймер Нет, она была совершенно без верха.
Джордж Костанза Насколько хорошо ты её разглядел?
Джерри Что ты имеешь в виду?
Джордж Костанза Скажи, что она была преступницей, и тебе нужно её описать полиции...
Джерри Они бы забрали её примерно через десять минут.
Lloyd Braun Ты знаешь, тебе стоит сказать папе, что эта тема с "спокойствием сейчас" не работает. Она просто накапливает злость, а в итоге ты взрываешься.
George Costanza Что ты понимаешь? Ты же был в психушке.
Lloyd Braun Что ты думаешь, что туда меня и отправило?
George Costanza Я слышал, что у тебя в морозильнике нашли семью.
Lloyd Braun Спокойствие сейчас. Сумасшествие потом.
Cushman Должен сказать вам, вы полностью противоположны всем кандидатам, которых мы видели. Мистер Стайнбреннер, сэр. Тут есть кто-то, с кем я хотел бы вас познакомить. Это мистер Костандза. Он один из участников.
George Steinbrenner Приятно познакомиться.
George Costanza Что ж, жаль, что не могу сказать то же самое, но, с учетом всех обстоятельств, должен заметить, что мне очень сложно понять логику некоторых ваших действий с этой прекрасной организацией. За последние двадцать лет вы доставили мне и городу Нью-Йорку немало неприятностей, наблюдая, как вы сделали из наших любимых Янки посмешище, лишь ради возвеличивания вашего огромного эго.
George Steinbrenner Нанимайте этого человека!
Фрэнк Костанза Много лет назад, я пошел купить куклу для своего сына. Я потянулся за последней, что была у них, но также потянулся и другой мужчина. Когда я начал его бить, я понял, что должен быть другой способ.
Космо Kramer Что случилось с куклой?
Фрэнк Костанза Она была уничтожена. Но из этого родился новый праздник. ФЕСТИВУС ДЛЯ ВСЕХ НАС.
Elaine [поднимая тост] За тех, кто желает нам добра, а кто нет — тому на ##$%!
Jerry Я даже не хочу больше это обсуждать. Что ты думал? Что у тебя было на уме? Художественная целостность? Откуда это у тебя? Ты не художественный и у тебя нет целостности. Знай, тебе действительно нужна помощь. Обычный психиатр даже не сможет тебе помочь. Тебе нужно ехать, как бы в Вену или что-то в этом роде. Ты понимаешь, о чем я? Тебе нужно заняться этим на уровне университета. Где Фрейд учился, чтобы все эти люди смотрели на тебя и проверяли. Вот что тебе нужно. Не раз в неделю за восемьдесят баксов. Нет. Тебе нужна команда. Команда психиатров, работающая круглосуточно, думающая о тебе, проводящая конференции, наблюдающая за тобой, как с Человеком-слоном. Вот о чем я говорю, потому что так ты сможешь стать лучше.
Jerry Ах, ты что, с ума сошел?
Cosmo Kramer Я? Или я настолько в своем уме, что ты просто потерял разум?
Jerry Это невозможно.
Cosmo Kramer Невозможно? Или это настолько возможно, что у тебя голова кругом идет?
Jerry Не может быть.
Cosmo Kramer Не может? Или твой мир просто рушится вокруг тебя?
Jerry Ладно, хватит.
George Costanza Не думаю, что я когда-либо был на встрече в своей жизни, где хотел бы, чтобы другой человек пришёл.
[говорят о свиданиях]
Эстель Костандза Ну, я на месте, Джордж.
Джордж Костандза Нет, ты не на месте.
Эстель Костандза Я тоже на месте.
Джордж Костандза Ты не на месте! Ты не можешь быть, потому что *Я* на месте. И если я увижу *тебя* на месте, в этом мире не хватит вольтажа, чтобы вернуть меня в норму!
[Джери плачет в первый раз]
Jerry Что это за соленое выделение?
[Стендап о днях рождения]
Джери Всё, что ты сделал, это не сдох в течение двенадцати месяцев!
[Джордж в очках по рецепту]
Джордж Костанза Мне нужно выбраться из этого города.
Джерри Так ты собираешься копать к центру земли?
Cushman Почему бы тебе не рассказать о каком-нибудь опыте работы в прошлом?
George Costanza Ладно. На последней работе я работал в издательстве. Меня уволили за то, что я занялся с#ксом в своём офисе с уборщицей.
Cushman Продолжай.
George Costanza Хорошо. До этого я работал в недвижимости. Я уволился, потому что начальник не разрешал мне пользоваться его душем. Вот и всё.
Cushman Вы с каждым так разговариваете?
George Costanza Конечно.
Cushman Моя племянница говорила, что ты другой.
George Costanza Я другой, да.
George Costanza Ты понимаешь, что за всю историю западной цивилизации никто не смог осуществить "смену соседей по комнате"? В Средние века тебя могли запереть просто за то, что ты это предложил.
Jerry В Средние века не было соседей по комнате.
George Costanza Откуда ты знаешь?
Jerry Ну, во-первых, у них не было квартир.
George Costanza Ну, я уверен, что в какой-то момент между 800 и 1200 годами где-то жили две женщины вместе.
Мистер Питерман Элейн, можешь сохранить секрет?
Элейн Нет, сэр, не могу.
Фрэнк Костанца [кричит] Спокойствие, только спокойствие.
Джордж Костанца Что это?
Фрэнк Костанца Доктор дал мне кассету для расслабления. Когда у меня поднимается давление, мужчина на записи говорит мне: "СПОКОЙСТВИЕ, ТОльКО СПОКОЙСТВИЕ"
Джордж Костанца Надо это кричать?
Фрэнк Костанца Мужчина на записи не уточнял.
Jerry Ты устроился на работу?
George Costanza Джери, это фантастика. Мне нравятся люди там, они со мной прекрасно обращаются. Знаешь, они думают, что я инвалид. Они дали мне этот потрясающий офис с великолепным видом.
Jerry Стой-стой, они думают, что ты инвалид?
George Costanza Да, да. Да ну, из-за трости. Ты бы видел туалет, который мне дали.
Jerry Как ты можешь это делать?
George Costanza Слушай, Джери, давай смотреть правде в глаза. Я всегда был инвалидом. Просто теперь я получаю признание за это.
Джерри [Крамер заходит] Привет, Джагхед.
Космо Крамер Привет, Арчи.
[Элейн]
Космо Крамер Вероника.
[Джорджу]
Космо Крамер Мистер Визерби.
Джордж Костанца Какой ты человек?
Джерри Думаю, я почти как ты, только успешный.
Elaine Фу, я ненавижу людей.
Jerry Да, они ужасны.
Телемаркер Вас интересует подписка на New York Times?
Джери Да.
[вешает трубку]
George Costanza Я чую удачную сделку. У меня есть шестое чувство.
Jerry Скупость — это не чувство.
George Costanza Нет, это земля пирогов. Там много выпекают.
Jerry Их продают вдоль дороги. Голубика, ежевика.
George Costanza Ежевика, бойсенберри.
Jerry Бойсенберри, чакберри.
George Costanza Чакберри, малина.
Jerry Малина, клубника.
George Costanza Клубника, клюква.
Jerry [пауза] Персик.
Frank Costanza Я как Феникс, восстающий из Аризоны.
Космо Крамер Йо-Йо Ма.
Jerry О, это интересно...
Elaine Что?
Jerry У Джейн нет верха.
[все кидают взгляды]
Cosmo Kramer Ё ё ма.
Jerry Бутрос Бутрос Гали...
Elaine Неплохая грудь.
Jerry Что ты говоришь?
Elaine Я ничего не говорю.
Jerry Ты что-то говоришь.
Elaine Что я могу сказать?
Jerry Ну ты же ничего не говоришь, значит, ты что-то говоришь.
Elaine Если бы я что-то говорила, я бы это сказала.
Jerry Так скажи это.
Elaine Я это сказала.
Jerry Что ты сказала?
Elaine Ничего.
Russell Dalrymple Итак, что вы придумали?
Jerry Ну, мы думали об этом разными способами, но основная идея в том, что я буду играть самого себя...
George Costanza Могу...?
Jerry Да, конечно.
George Costanza Я думаю, что могу подвести итог шоу одним словом: ничто.
Russell Dalrymple Ничто?
George Costanza Ничто!
Russell Dalrymple Что это значит?
George Costanza Шоу о ничем!
Jerry Марла!
Marla Penny Джерри!
Jerry Джордж, Марла.
George Costanza Марла.
Marla Penny Джордж. Джерри, Стейси.
Jerry Стейси.
Stacy Джерри.
Jerry Джордж, Стейси.
George Costanza Стейси.
Stacy Джордж.
Jerry Джордж.
George Costanza Джерри, Марла. Стейси!
[два шумных человека за ним в кинотеатре]
Корин Джордж, может, нам стоит отдалиться.
Джордж Костанца Это не обязательно.
[Встаёт и поворачивается к шумным]
Джордж Костанца Заткнитесь и прекратите пинать сиденья! Мы пытаемся посмотреть фильм. И если я скажу вам это снова, я вывезу вас на улицу и покажу, как это бывает. Вы понимаете меня? А теперь заткнитесь, или я вас заткну... и если вы думаете, что я шучу, просто попробуйте. Попробуйте. Потому что, мне ОЧЕНЬ ЭТО НРАВИТСЯ!
[Аплодисменты]
Космо Крамер Ну что ж, мы разговариваем с Элейн Бенес, звездой фильмов для взрослых, на съемочной площадке её нового фильма "Элейн снимает на Верхнем Западе".
[Стучит в дверь]
Джерри [открывает дверь и видит троих кубинцев] Да?
Кубинец Джерри Сейнфелд?
Джерри Да. О, вы, должно быть, ребята Крамера. Так, вы принесли сигары?
Кубинец Какие сигары?
Джерри Крамер сказал, что я должен забрать некоторые кубинские.
Кубинец Да. Мы кубинцы.
Космо Kramer Просто скажи ему, что ты не хочешь заниматься контрабандой. Я уверен, он поймёт.
Джерри Люди с оружием не понимают. Вот почему у них есть оружие. Слишком много недопониманий.
[Крамер хочет использовать машину Джорджа, чтобы спасти "человека-поросёнка" из больницы]
Космо Крамер У тебя есть место для человека-поросёнка?
Джордж Костанца Человек-поросёнок может поехать на автобусе.
Космо Крамер Знаешь, если бы у человека-поросёнка была машина, он бы тебя подвёз.
Джордж Костанца Откуда ты знаешь? Что если у человека-поросёнка двухместная машина?
Космо Крамер Будь реалистом, Джордж.
[с пренебрежением]
Мистер Росс Я не думаю, что есть что-то более трагичное, чем когда родители переживают своих детей.
Джордж Костанца Да, надеюсь, мои родители умрут задолго до меня.
Космо Крамер Я на углу первой и первой... Как одна и та же улица может пересекаться сама с собой? Должно быть, это в точке пересечения вселенной.
[в квартире Джерри]
Джерри Почему ты не мог держать язык за зубами?
Космо Крамер Что?
Джерри Джорджу не нужно слышать, что его девушка выглядит как я. Честно говоря, мне тоже это не нужно. Сначала с Салли Уивер, теперь вот это.
Космо Крамер Ты просто зол, потому что у тебя плохой день.
Джерри Да. Из-за тебя.
Космо Крамер Ну, в таком случае, я думаю, одному из нас стоит уйти.
[Крамер и Джерри смотрят друг на друга и не двигаются]
[звонит телефон, и отвечает автоответчик Джорджа, пока он дома]
Джордж Костанза Поверьте на слово, Джордж не дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Я, наверное, вышел, или я бы ответил на телефон. Где же я могу быть? Поверьте на слово, я не дома.
[сигнал]
Елена Я не лесбиянка. Я ненавижу мужчин, но я не лесбиянка.
George Costanza Я даже не люблю пользоваться писсуарами, я всегда был за кабинку.
[говоря о своей любви к слову "навоз"]
Джордж Костанза Если задуматься о других вариантах, то "навоз" на самом деле довольно освежающе.
Космо Креймер Ты когда-нибудь видел сны в 3-D? Такое чувство, что Бугимен идет ПРЯМО НА ТЕБЯ.
Jerry Эй, Креймер, ты хочешь съездить в Бронкс и помочь мне снять листовки с машины Джорджа?
Cosmo Kramer [не раздумывая] Конечно.
Jerry Я мог сказать практически всё, не так ли?
Космо Kramer Это чудо Фестивуса.
Космо Крамер Ты будешь первым пиратом в мире!
Джери Но я не хочу быть пиратом!
George Costanza Ты можешь пересушить своё бельё.
Jerry Нельзя пересушить.
George Costanza Почему нельзя?
Jerry По той же причине, по которой нельзя переувлажнить. Видишь ли, когда что-то влажное, оно влажное. То же самое со смертью. Например, если ты упадёшь замертво, а я тебя выстрелом, ты не умрёшь снова, ты уже мёртв. Нельзя пересмерть, нельзя пересушить.
George Costanza Есть вопросы?
[На тренировке по битве Yankees]
Джордж Костанца Парни, битва — это не про мышцы. Это простая физика. Посчитайте скорость, v, в зависимости от траектории, t, где g, гравитация, конечно, остается постоянной.
[Бьет хоум-ран]
Джордж Костанца Это не сложно.
Дерек Джитер И кто ты опять?
Джордж Костанца Джордж Костанца, помощник путешествующего секретаря.
Берни Уильямс Ты тот, кто заселил нас в этот Рамада в Милуоки?
Джордж Костанца Ты хочешь говорить об отелях или лучше выигрывать игры?
Дерек Джитер Мы выиграли Мировую серию.
Джордж Костанца За шесть игр.
[на вечеринке марафона в Нью-Йорке]
Джерри [обсуждая возможность того, что Элейн переедет в дом Джерри] Ты даже не представляешь, что такое быть идиотом. Элейн только что дала мне шанс убраться, а я его не использовал.
[указывает на себя]
Джерри Это и есть идиот.
Джордж Костанца Это правда?
[подкалывая его]
Джордж Костанца Я только что выбросил целую жизнь секса без угрызений совести и места на первых рядах на каждом спортивном событии в Мэдисон Сквер Гардена. Так что, пожалуйста, уважай. Я — Костанца, Владыка Идиотов.
Роксана [кричит из окна] Вы все победители!
Джордж Костанца Но вдруг появился новый претендент...
George Costanza Мне нужно позвонить Элейн.
Jerry Она не на месте.
George Costanza О, точно. Слепое свидание.
Jerry Теперь это называют подставой. Видимо, слепые не хотят, чтобы их ассоциировали со всеми этими неудачниками.
George Costanza И думать, что я провалюсь в провале...
Jerry Да брось, ну.
George Costanza Я чувствую, что не могу сделать ничего плохого.
Jerry Чепуха. Ты делаешь всё неправильно.
George Costanza Ты так думаешь?
Jerry Совершенно верно. У меня нет уверенности в тебе.
George Costanza Ну, похоже, мне просто придётся подняться, стряхнуть с себя пыль и уронить себя обратно.
Jerry Вот это дух. Ты никудышный.
Jerry Ну, я обналичил чеки, чеки не прошли, и теперь моя бабушка пропала.
Cosmo Kramer Ну, не смотри на меня.
Jerry Это твоя вина.
Cosmo Kramer Моя вина? Твоя бабушка пропала, потому что она раздает эти #уновые чеки по всему городу и в конце концов разозлила не тех людей.
George Costanza Я был свободен и ничем не связан. Я жил мечтой. Я был голым по пояс и ел кусок сыра размером с аккумулятор.
Jerry Прежде чем мы продолжим, я хотел бы обратить внимание на то, как тревожно, что ты сопоставляешь поедание куска сыра с каким-то блаженным холостяцким раем.
[Лицо Крамера иссохло от курения]
Джерри Это от всего этого дыма. Ты пережил целую жизнь курения за 72 часа. Чего ты ожидал?
Космо Kramer Ну, эмфизема, врождённые дефекты, рак... но не это! Джерри, моё лицо - моя работа, моя привлекательность... мой блеск! Всё, что у меня есть, я обязан этому лицу.
Джерри А твои зубы... они все коричневые.
Космо Kramer Отвернись. Я ужасен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джордж Костанза [Крамер только что стошнил на Сюзанну] Я никогда не должен был её туда тащить. Нужно было догадаться. Я должен был это предвидеть, но я не увидел этого.
Джерри Думаю, она это предвидела.
[обсуждая код банкомата Джорджа]
Джерри Да брось, просто скажи мне свой код. Какой он?
Джордж Костанза Я не дам тебе свой код.
Космо Kramer Поспорю, что смогу угадать его.
Джордж Костанза Пф! Да, конечно.
Космо Kramer Ну ладно. Посмотрим. Эм, мы можем сразу исключить дни рождения. Это слишком очевидно. И никаких цифр для тебя, ты ведь человек слов. Ладно, углубимся. Эм, какой ты мужчина? Ну, ты слабый, безвольный, человек искушений, но что тебя искушает?
Джордж Костанза Что?
Космо Kramer Ты полный парень, немного с лишним в талии. Так что что тебе нравится? Это солёные закуски? Нет-нет-нет-нет-нет, у тебя сладкий зуб.
Джордж Костанза Убери это отсюда.
Космо Kramer Можешь блуждать, но всегда вернёшься к своему тёмному хозяину, к какао-бобу.
Джордж Костанза Я уожу.
Космо Kramer [набирая обороты, когда Джордж бросается к двери] Нет, и только самый чистый сиропный нектар может удовлетворить тебя!
Джордж Костанза Мне нужно уходить.
Космо Kramer Если бы мог, ты бы запивал это литрами! Овалтин! Хёрши!
Джордж Костанза Закрой рот!
Космо Kramer Нестле Квик!
Джордж Костанза Закрой рот!
[Джерри берёт почтовый маршрут Ньюмана, чтобы Ньюман смог перебраться на Гавайи]
Newman Слишком много людей получили свою почту. Почти 80%. Никто никогда не преодолевал барьер в 50%.
Jerry Я старался изо всех сил!
Newman *Совершенно верно*. Ты позор униiformы.
[Ньюман отрывает нашивку USPS с пиджака]
Jerry Знаешь, это твой пиджак.
Newman [смотрит на оторванную нашивку] Чёрт.
Aldon Benes Кто из них должен быть смешным?
George Costanza [указывая на Джерри] О, он комик.
Jerry Я просто обычный человек.
George Costanza Нет, нет. Он просто скромничает.
Aldon Benes У нас с собой был смешной парень в Корее. Стрелок хвостовой. Им разнесло мозги вдребезги по всему Тихому океану.
[долгая пауза]
Aldon Benes В этом нет ничего смешного.
[Крамер имеет номерной знак "Задница", и паркуется в резервированной зоне больницы]
Охранник Могу помочь?
Космо Крамер [указывает на свой номерной знак] А, да, Доктор Космо Крамер. Проктология.
Священник [Джерри в исповеди] Скажи мне свои грехи, сын мой.
Джерри Ну, я должен сказать, что я еврей.
Священник Это не грех.
Джерри О, хорошо.
Джери Крамер, я не могу это сделать. Это незаконно.
Космо Крамер Это не незаконно.
Джери Это против закона.
Космо Крамер Ну да...
George Costanza Я не знаю, что сказать. У меня нет слов.
Джерри [Джордж выходит из кабинета врача, выглядя озадаченным] И что, как оно прошло?
Джордж Костанца Я там был две минуты. Он ничего не сделал: потрогай это / пощупай то, 75 долларов.
Джерри Ну, это же первый визит.
Джордж Костанца Ну и что, 75 баксов. Что, я что, с Синатрой там встречаюсь? Меня развлекают? Я этого не понимаю.
[долгая пауза]
Джордж Костанца Я плачу только половину.
Джерри Ты не можешь так делать.
Джордж Костанца Почему нет?
Джерри Он врач. Надо платить столько, сколько он говорит.
Джордж Костанца О, нет, нет, нет, нет, нет. Я плачу столько, сколько скажу.
George Costanza Я говорю ей: «Я думаю, мне пора уходить». И она смотрит на меня с удивлением, как будто не понимает, что только что произошло и почему я ухожу... Единственное объяснение, которое я мог бы придумать, чтобы это как-то оправдать, — сказать ей, что я на самом деле Бэтмен, и мне жаль, что я только что увидел этот сигнал Бэтмена за окном.
George Costanza Мне всё же удалось поймать одну мелкую крупицу развлечения. Ты когда-нибудь видел, как Элейн танцует?
Jerry Элейн танцевала?
George Costanza Скорее, это было похоже на полноценное высаживание с музыкой.
George Costanza Красивая, успешная, умная женщина влюблена в меня, а я всё это отпускаю. Теперь я буду проводить оставшуюся жизнь в одиночестве. Я буду сидеть в своей противной квартирке, смотреть баскетбольные игры, есть китайскую еду на вынос, ходить без трусов, потому что мне слишком лень стирать.
Jerry Ты ходишь без трусов.
George Costanza Да, а что делать, когда закончится стирка?
Jerry Я стираю.
Jerry [о Крэймере] Если его покормить, он никогда не уйдёт.
Jerry Я кое-что понял. Выпустить свои эмоции было лучшим, что когда-либо случалось со мной. Конечно, я больше не смешной. Есть в жизни нечто большее, чем делать поверхностные, довольно очевидные наблюдения.
[Джордж собирается назвать своего первого ребенка "Семь"]
Джери Хммм, "Семь Костандза". Да, я вижу это: семь уроков в день, семь побоев в день, семь швов за побой, а затем семь лет тюремного заключения.
[Падди в ярко-оранжевой куртке с восьмёркой на ней]
Elaine Что это? Что случилось с твоим мехом?
David Puddy Я видел, как Джерри носил свою. Он выглядел немного вычурно. Смотри. Восьмёрка. Если у тебя есть вопрос, спрашивай у восьмёрки.
Elaine То есть ты собираешься это носить всегда?
David Puddy Все знаки указывают на да.
Джордж Костанца Может быть, если бы он увидел меня с некоторыми из моих черных друзей...
Джери Это было бы здорово, если бы у тебя действительно были черные друзья.
[пауза]
Джери Помимо нас, у тебя тоже нет действительно белых друзей...
Дэвид Падди [Элейн] Я вернусь. Мы поцелуемся.
Jerry Пэтти хочет, чтобы я был более эмоциональным и выражал свои чувства.
George Costanza Какое тебе дело до того, что она думает?
Jerry Хорошее тело.
Noel Я расстаюсь с ТОБОЙ.
George Costanza Ты не можешь расстаться со мной, у меня есть Хэнд.
Noel И тебе это понадобится...
[совещание в J. Peterman; Анна, одна из сотрудниц Элейн, входит в куртке Джорджа Янгкиз]
Элейн Анна, чья это куртка?
Анна Она моя.
Элейн О, правда? Потому что она на тебе выглядит немного великовато. Похоже, что это что-то, что мог бы надеть коротышка, коренастый, не очень умный лысый мужчина.
Jerry Знаешь, это очень интересная ситуация. У тебя есть работа, которая может помочь тебе познакомиться с девушками. Но у тебя также есть отношения. Но если ты попытаешься избавиться от отношений, чтобы познакомиться с девушками, ты потеряешь работу. Видишь иронию?
George Costanza Да, да, я вижу иронию.
Jackie Chiles [быстро, примерно по одному предложению в секунду] Ты намастил бальзам? Кто сказал, что ты должен намастить бальзам? Я не говорил тебе намастить бальзам. Зачем ты намастил бальзам?
Джордж Костанца Мне нужно удалить миндалины.
Космо Kramer О, нет! Джордж, нам нужно тебя отсюда вытащить. Убирайся прямо сейчас. Они тебя убьют.
Джерри Это плановая операция.
Космо Kramer О, да? Мой друг Боб Саккамано, он пришёл сюда на операцию по удалению грыжи. О, да, плановая операция. А теперь он сидит в кресле у окна и говорит
[высоким голосом]
Космо Kramer "Меня зовут Боб!"
Джордж Костанса Мне 33 года; я не перерос проблемы подросткового возраста, и уже сталкиваюсь с проблемами старости. Я полностью пропустил здоровую взрослую жизнь. Я перешёл от мгновенных оргазмов к тому, что они теперь занимают целую вечность. На то, чтобы у меня был оргазм, можно успеть сделать налоговую декларацию. У меня никогда не было нормального... среднего оргазма.
Джерри У меня никогда не было действительно хорошего солёного огурца.
Jerry Корица. Она должна стоять на столах в ресторанах вместе с солью и перцем. Всякий раз, когда кто-то говорит: "О, как вкусно! Что здесь такое?" ответ неизменно будет: "корица." Корица. Снова и снова.
[Смотрит на рождественскую открытку Элейн (фото от Крамера)]
Джерри Я не уверен, и поправь меня, если я не прав, но, кажется, я вижу... сосок.
Космо Креймер Если ты не собираешься быть частью цивилизованного общества, просто садись в свою машину и поезжай на Восточную сторону.
[Джордж в парике]
Элейн ТЫ ЛЫСЫЙ.
Джордж Костанза Исправление. Я БЫЛ лысым.
Агент по аренде автомобилей Хотите страховку?
Джери Да, лучше дайте мне страховку. Потому что я собираюсь хорошенько над этим автомобилем поработать.
[притворяются, что не видели друг друга лет так с десяток]
George Costanza Итак, чем ты занимался в последнее время?
Jerry Я комик.
George Costanza Да, ну... Я бы о таком не знал. Я не часто смотрю телевизор. Я люблю читать. А ты много шуток в духе 'Ты когда-нибудь замечал' рассказываешь? Мне кажется, многие парни так шутят.
Jerry Да, да...
[долгая пауза]
Jerry Слушай, ты сильно лысеешь, да?
George Costanza Я плохой парень. Никогда не был плохим парнем.
Jerry Ты был плохим работником, плохим сыном, плохим другом...
George Costanza Да, да, да...
Jerry Плохим женихом, плохим гостем на ужине, плохим риском по кредиту...
George Costanza Хорошо, точка ясна.
Jerry Плохим свиданием, плохим спортсменом, плохим гражданином...
[Джордж уходит]
Jerry Плохим чаем!
Космо Kramer Хуча Мама.
Jerry Ты бы не съел брокколи, даже если бы она была жареной во фритюре с шоколадом.
Newman Что? Я обожаю брокколи.
Jerry О, правда? Попробуй.
[Ньюман пробует брокколи и сплевывает её]
Newman Гадкое растение.
Jerry Я больше не могу это терпеть! Она сводит меня с ума! Я не могу спать, не могу выйти из дома, а тут я, лазаю по стенам. А между делом я встречаюсь с девственницей, участвую в этом конкурсе — что-то должно измениться!
George Costanza Она мне звонит в офис и говорит: "Нам нужно поговорить."
Jerry Эх, четыре самых ужасных слова в английском языке.
George Costanza Или "Чей это бюстгальтер?"
Космо Креймер У меня для тебя новости: инвалиды, они даже не хотят там парковаться! Они хотят, чтобы с ними обращались как с обычными людьми! Поэтому эти места всегда пустые.
Джордж Костанза Он прав! То же самое и с феминистками. Знаешь, они хотят, чтобы все было ровно... все! Но когда приходит счёт, где они?
Элейн Что это значит?
Джордж Костанза Да! Ладно, я заезжаю.
Cosmo Kramer Представь, у тебя важное собеседование, и ты немного нервничаешь. Так выпей пару шотов Хеннигана, и ты будешь таким раскрепощённым, что готов врываться без проблем. А поскольку это без запаха, это будет нашим маленьким секретом.
[после того, как Крамер говорит всем, что он встречается с лесбиянкой]
Джери Она никогда не была с мужчиной в своей жизни.
Космо Крамер ...Я - Крамер.
[про отношения Элейн и Падди]
Космо Креймер Она снова с ним встречается?
Джерри Она побывала внизу, а теперь снова на коне.
[Парень Элейн бедный]
George Costanza Кто это, Синий Стрелец?
Elaine Нет, Зеленый Фонарь.
Jerry Его суперсила — отсутствие денег.
Elaine Ладно.
Jerry Он неуязвим для кредиторов.
Elaine Мы поняли.
Jerry Он "Без Зелени" Фонарь.
Jerry Ты так легко сдаёшься?
Newman Я обычно сдаюсь.
Jerry Ньюман, ты не можешь позволить мечте умереть. То, что ты уезжаешь, — это моя мечта тоже.
Космо Крамер Что ж, у меня гонорея.
Элейн Похоже, это верно.
George Costanza Я открыл нечто даже лучше, чем секс на свидании... *секс с беглыми преступниками*. Теперь это, будто каждый раз
[Джерри перебивает]
Jerry Джордж, это немного перебор для меня. Беглые заключенные, секс с преступниками... У меня есть собачьи бои, на которые надо сосредоточиться.
Космо Kramer [чокаются] За то, чтобы всегда было хорошо.
George Costanza Ты всегда можешь переехать к моим родителям.
Elaine Это было противоположно тому, что ты собирался сказать? Или это был твой инстинкт?
George Costanza Инстинкт.
Elaine Держись противоположного.
George Costanza Ты когда-нибудь встал на колени и благодарил Бога за то, что знаешь меня и имеешь доступ к моей деменции?
Elaine Ну что, поехали, дам тебе полчаса.
Jerry Ты серьёзно?
Elaine Джери, нам нужно заняться сексом, чтобы спасти дружбу.
Jerry Секс, чтобы СПАСТИ дружбу. Ладно, если надо, так надо.
Блейн Что же было плохого в "АнглийскомPatient"?
Элейн Только то, что он был полным д#р.
Jerry Ты будешь в шоке.
Elaine В шоке от супа?
Jerry Ты не сможешь есть этот суп стоя. У тебя ноги подкашиваются.
Джордж Костанца Я хочу сделать хорошее впечатление. У меня никогда не получаются хорошие впечатления.
Джерри У тебя были неплохие выходы.
Джерри Я думал, ты не вернёшься до понедельника.
Космо Kramer Ну, лагерь закончился на несколько дней раньше.
Джерри Почему?
Космо Kramer Ну, там был инцидент.
Джерри Что случилось?
Космо Kramer Я дал в лицо Мики Мэнтлу.
[В фитнес-клубе, в сауне, Крамер горяч и вспотел]
Космо Крамер Боже... здесь как в сауне.
George Costanza Я доводил женщин до лесбиянства, но никогда до психиатрической больницы.
[На Параде пуэрториканцев]
Elaine Мы не знаем, как долго это продлится. Они очень праздничные люди.
Космо Kramer Чего ты от меня хочешь? Ты же знаешь, что у меня сейчас самое безумное время года.
Джерри У тебя третий день.
Космо Kramer Мне пора на работу. Мы об этом поговорим позже.
[Уходит]
Джерри [В leaning out the door] Ну, звони, если собираешься опоздать.
Jerry Люди не просто сталкиваются и занимаются сексом. Это не Сinemax.
[Крамер и Мортy баллотируются в президенты кондоминиума]
Элейн Против кого они баллотируются?
Джери Здравый смысл и парень на инвалидной коляске.
Джери Где Марси?
Джордж Костанца Она пошла покорить магазины за обувью для свадьбы, и все такое, увижу её через шесть-семь месяцев.
George Costanza [видя танец Элейн на офисной вечеринке] "Боже мой, как это прекрасно"
Джордж Костанза Мне нравится ДеСото.
Джерри ДеСото? А что он сделал?
Джордж Костанза Он открыл Миссисипи.
Джерри Да, словно они бы не нашли это в любом случае.
George Costanza У неё есть немного от Мариссы Томей.
Jerry Ах, жаль, что у тебя немного от Джорджа Костянцы.
Jerry Ты уверен, что хочешь жениться? Это ведь серьезное изменение в жизни.
Elaine Джери, сейчас 3 часа ночи, и я на петушиных боях. За что я цепляюсь?
Jerry Алло, 911? Как дела?
Jerry Слушай, у тебя действительно много друзей, почему я ни разу не видел никого из них?
Cosmo Kramer Они хотят знать, почему они никогда не видят тебя.
Элейн Ты знаешь, просто признать, что другой мужчина привлекательный, не делает тебя автоматически геем.
Джордж Костанца Это не помогает.
Космо Креймер Я думал, ты сказала, что она вонючка.
Джерри Она действительно воняет. И ей стоит уйти. Но я не хочу, чтобы это было из-за меня. Это должен быть традиционный путь: годы отказов и неудач, пока её не выбросит из порноиндустрии.
[Крамер заходит с сигарами]
Космо Крамер Эй, парни. Вот вам. Время праздновать.
Джордж Костанца Почему?
Космо Крамер Помните, ту книжку о журнальном столике, которую я написал?
Джерри Да.
Космо Крамер Ну, компания продала права на экранизацию.
Джордж Костанца Как они собираются делать фильм по этой книге?
Космо Крамер Помните, ту книжку с игрушечными бластерами? "День независимости".
Джерри О. Так сколько они тебе платят?
Космо Крамер Ну, скажем так, я долго, ОЧЕНь долго, не буду работать.
Джерри Это смешно. Потому что я давно не видел, чтобы ты работал.
Космо Крамер Я в официальной отставке.
Джерри От чего?
Джерри Ньюман, ты бы не стал есть брокколи, даже если бы она была жарена во фритюре в шоколадном соусе.
Ньюман Я обожаю брокколи. Это полезно для тебя.
Джерри Правда? Тогда, может, ты не против попробовать кусочек?
Ньюман С удовольствием.
[Ньюман выплевывает это]
Ньюман Отвратительное сорняк!
Marlene Я не могу быть с кем-то, если не уважаю свою работу.
Jerry Ты кассир.
Jerry Ты бывал в Управлении транспортных средств? Это колония прокажённых.
Elaine То есть, по сути, ты говоришь, что 95% населения не востребованы?
Jerry НЕДОСТУПНЫ.
Elaine Так как же эти люди сходятся?
Jerry Алкоголь.
Jerry Знаешь, я не понимаю. С каких пор нельзя спросить китайца, где находится китайский ресторан? Мне кажется, мы становимся слишком чувствительными. Если кто-то спросит меня: "в какую сторону Израиль", я не начинаю психовать.
[Элейн пытается доказать, что Джерри всегда выходит в ноль]
Elaine У тебя есть двадцатка?
Jerry На что?
Elaine Давай проверим, вернулись ли твои двадцать баксов.
[Джерри подает Элейн двадцатую, и она выбрасывает её в окно]
Jerry Ты знаешь, ты могла бы выбросить КАРАНДАШ в окно и посмотреть, вернется ли он...
George Costanza Я просто не понимаю, какую цель это несет? Ты думаешь, мертвым людям важно, кто на похоронах? Они даже не знают, что у них похороны. Не так же она сидит сзади и говорит: "Не могу поверить, что Джерри не пришёл".
Elaine Может, она там духом. Как тебе такое?
George Costanza Если ты дух, и можешь путешествовать по другим измерениям и галактикам, находить тайны вселенной, ты думаешь, ей будет интересно торчать в ритуальном салоне Дрекслера на Оушен Парквей?
[Отвечая на телефон]
Jerry Если ты знаешь, что произошло в игре Метс, не рассказывай мне, я записал это. Алло?
Джордж Костанца Ты действительно переезжаешь в Калифорнию?
Космо Kramer [указывает на голову] Здесь я уже ушёл.
Джордж Костанса Я тебя люблю, Джер.
Джерри Взаимно, slick.
Cosmo Kramer ...этот мяч поднимается в небо, зависает там на мгновение, а потом... *блюв*.
George Costanza Когда она выбросила эту парик из окна, это было лучшее, что когда-либо со мной случалось. Я снова чувствую себя старым. Невротичным, параноидальным, совершенно неадекватным, абсолютно неуверенным в себе. Это удовольствие.
Jerry Я не доверяю этому парню. Думаю, он сначала подарил подарки обратно, потом опять забрал их, а теперь использует приглашение сверху, чтобы устроить секс-вечеринку на Супербоуле.
Космо Крамер Знаешь, Даррен, если бы ты сказал мне двадцать пять лет назад, что когда-нибудь я буду стоять здесь, готовый решить энергетические проблемы мира, я бы сказал, что ты псих... А сейчас давай вытолкнем этот гигантский шар нефти в окно.
Jerry Мне вчера ночью приснилось, что гамбургер ест меня.
Jerry Слушай, в этом генофонде, похоже, слишком много хлора.
[Джордж хрустит кренделями из пакета]
Космо Креймер [обращаясь к Джорджу, который носит женские очки] Можно мне один из этих, мадам?
Космо Крамер Это много картошки.
Космо Kramer Знаешь, нельзя чистить зубы за 24 часа до визита к стоматологу.
Джерри Думаю, ты путаешь с 'Нельзя есть за 24 часа до операции'.
Космо Kramer О, перед операцией нужно поесть. Тебе нужна сила.
Jerry Ты знаешь, что ты не китаец.
Frank Costanza Дайте понять, у вас есть курица, цыплёнок и петух. Петух с цыплёнком. Так кто же спит с курицей?
Elaine Мой отец думал, что Джордж гей.
Jerry Наверное, из-за пения.
Elaine Нет, он вообще-то думает, что все геи.
Elaine Неужели я не так привлекательна, как мне кажется?
Jerry Все возможно.
Elaine Ты родилась в Италии?
Frank Costanza Да, именно поэтому я никогда не смогу стать президентом. Поэтому с раннего возраста у меня не было никакого интереса к политике. Я отказываюсь голосовать. ОНИ МЕНЯ НЕ ХОТЯТ, Я ИХ ТОЖЕ НЕ ХОЧУ.
George Costanza Ты убиваешь независимого Джорджа.
Фрэнк Костанца Джордж, Фестивус — это твое наследие!
Jerry Я не в меховом пальто.
Cosmo Kramer Да брось, Джерри. Если ты этого не сделаешь, мы с Ньюманом покинем здание.
Jerry Хмм...
Cosmo Kramer Хорошо, Джерри, просто посмотри, как бы выглядела твоя жизнь без меня.
Jerry [думает несколько секунд] Ньюман тоже?
Cosmo Kramer Да уж.
Jerry Знаешь, я никогда не ожидал, что этот фильм...
Lisi, Elaine's Friend Закончится под водой.
Jerry Будет таким длинным. Обычно такие фильмы...
Lisi, Elaine's Friend Гораздо более жестокие.
Jerry Гораздо короче.
Lisi, Elaine's Friend Мне следует...
Jerry Двигаться дальше.
[Кухня Джерри полна колбас]
Джерри Что это такое? Ты говорил, что смотришь видео.
Космо Креймер Да, обучающее видео о том, как сделать свою колбасу.
Mr. Peterman Элейн, до нескольких минут назад я был уверен, что стал жертвой старейшей хитрости пекарей - Шим Шам от Энермана. Пока не вспомнил о своей камере безопасности, которую установил, чтобы поймать другого Уолтера за использованием моей уборной.
Elaine Но, мистер Питерман, я...
Mr. Peterman Элейн, у меня к тебе вопрос - товар все еще у тебя?
Elaine Наверное...
Mr. Peterman Элейн, ты представляешь, что будет с масляным кремом, который простоял 60 лет в плохо проветриваемом английском подвале? У меня есть ощущение, что то, что ты собираешься пройти, - это достаточно наказание. Увольняюсь.
Jerry [к Элейн] И все же, мы открыли в себе ещё один талант - прикидываться девушкой для геев.
Jerry [о Дэвиде Падди] Элейн, тебе всегда не все равно, когда твоя бывшая встречается с кем-то. Ты не хочешь, чтобы это был кто-то, кого ты знаешь, и не хочешь, чтобы это был кто-то лучше, чем ты. Хотя последнее, очевидно, невозможно, первое все еще актуально.
[Джордж покупает парик]
Джерри Почему бы тебе просто не купить пару белых туфель, не переехать в Майами-Бич и не закончить с этим делом?
[Джордж на коленях, ищет мелочь под торговым автоматом]
Jerry [стучит по автомату] Думаю, конфеты выходят оттуда.
George Costanza Люди могут бросать мелочь туда, Джери. А они слишком ленивы, чтобы её поднять.
Jerry Либо это так, либо у них есть небольшой комплекс по поводу лежания лицом в грязи.
[Себя новым самоназванным ником Джордж называет Ти-Бон]
Джерри Почему не "Джи-Бон"?
Джордж Костанца Джи-Бон не существует.
Джерри Существует точка G.
Джордж Костанца ЭЭЭ. Это миф.
Elaine Джери, это пот.
Jerry Но в машине неприятно пахнет.
Elaine И что?
Jerry Когда у кого-то пот, «П» обычно держится с «О». Как только «П» уходит, «О» уходит вместе с ним.
[Элейн меняет настройки пресетов в машине Падди]
Джордж Костанца И ты сделал с радио этот самый трюк?
Элейн Сделала.
Джерри А христианский рок?
Элейн Возрождён.
Elaine Почему всё должно быть таким... шутливым с тобой?
Jerry Я комик.
George Costanza Вот розетка.
Slippery Pete Что?
George Costanza Розетка. Откуда электроэнергия поступает.
Slippery Pete О, ты имеешь в виду дырки.
Элейн Дэвид и я не вернёмся друг к другу.
Джерри Элейн, разрыв отношений — это как опрокидывание автомат с кока-колой. Ты не можешь сделать это с одного толчка, нужно покачать его вперёд-назад несколько раз, и тогда он упадёт.
Джордж Костанза Зачем мне тратить семь долларов, чтобы посмотреть фильм, который я могу увидеть по телевизору?
Космо Kramer Ну а зачем идти в хороший ресторан, когда можно просто что-то засунуть в микроволновку? Зачем идти в парк запускать воздушного змея, когда можно просто принять таблетку?
[Джордж ест все креветки]
Райли Эй, Джордж, океан звонил, у них заканчиваются креветки.
Джордж Костанца Ну и что, магазин дураков звонил, у них заканчивается ты.
Райли В чем разница? Ты их лучший продавец всех времен.
Джордж Костанца Ну да... Я переспал с твоей женой.
Член совета Его жена в коме.
George Costanza Я обеспокоен, я в депрессии, я недостаточен, у меня всё это есть!
[повторяемая фраза]
Джери Какая жалость.
George Costanza Женщины знают о сужении?
Elaine Что ты имеешь в виду? Как стирать вещи?
George Costanza Нет.
Jerry Как когда мужчина идет плавать... потом...
Elaine Оно сжимается?
Jerry Как напуганная черепаха.
Elaine Почему оно сжимается?
George Costanza Просто сжимается.
Elaine Я не понимаю, как вы, ребята, ходите с этими вещами.
[Джордж пытается найти место для парковки]
Элейн Почему бы тебе не припарковаться в гараже?
Джордж Костанца ...Парковка в гараже — это как обратиться к проститутке. Зачем платить, если можно постараться, и тогда, может быть, получишь это бесплатно.
[Джери купил своему отцу рубашку с надписью "Лучший папа"]
Морти Сейнфелд Джери, это самый заботливый подарок, который ты когда-либо мне дарил.
Джери Ты знаешь, я купил тебе Кадиллак... Дважды.
Jerry Дорога, по которой меньше идут, выбирается не случайно.
[Джордж и Крамер собираются протестировать систему мочевого пузыря Крамера]
Джордж Костанца Ты купил видеокамеру?
Джери Да, у меня есть трёхчасовая кассета. Этого должно хватить, чтобы заснять эксперимент, арест и большую часть твоего суда.
Космо Крамер Ты выпустишь одну эмоцию, и все остальные последуют за ней. Прямо как коробка Пандоры.
Джери Это была мать из "Ведьмы." Я думаю, ты имеешь в виду "Пандора."
Космо Крамер Да, у неё тоже была такая.
Космо Kramer [закуривая, разговаривая с посетителем бара] Что? О, эти? Я их глотаю, как Кока-Колу.
Jerry Ты не понимаешь? Он еврей всего два дня, а уже шутит про евреев.
Elaine Ну, все пьянеют в свой двадцать первый день.
Jerry Элейн, алкоголь — это не религия.
Elaine Скажи это моему отцу...
Космо Крамер Джери, я знаю себя. И если я окажусь на улице, и всё станет плохо, я не отступлю, пока всё не закончится.
George Costanza Ты должен извиниться.
Jerry Почему?
George Costanza Потому что это зрелый и взрослый поступок.
Jerry Как это на меня влияет?
[Джерри встречается с гимнасткой]
Космо Kramer Джерри, ты стоишь на пороге чувственных удовольствий, о которых большинство мужчин и мечтать не смели.
Джерри Парень, ты прям умеешь разводить болтовню.
[Георгу]
Джерри Наверное, это лучше, чем есть это.
Джордж Костанца Всю жизнь я мечтал сделать эффектное появление.
Джери У тебя были неплохие уходы.
[Родители Джорджа разводятся]
Jerry Жаль, что его родители не сделали этого давно. Он мог бы быть нормальным.
Jerry Это твой "курица" так шумит?
Cosmo Kramer О, Маленький Джерри любит утро.
Jerry Кто?
Cosmo Kramer Маленький Джерри Сейнфелд. Да, я назвал свою курицу в твою честь.
Jerry Спасибо, это очень мило, но это не курица.
Cosmo Kramer Разумеется, это она. Я сам её выбрал.
Jerry Что ж, ты выбрал петуха.
Cosmo Kramer Это бы объяснило плохое яичное производство Маленького Джерри.
Космо Креймер Ммм... парень, этот Хенниган идет на ура. А потом ты даже не воняешь. Вот, народ. Я только что выпил три шота Хеннигана, и я даже не воняю. Представьте: вы можете весь день ходить пьяным. Вот, что такое Хенниган: ни запаха, ни слов, шотландец
Космо Креймер Пылесос для ковров — это самый крупный обман, который когда-либо был осуществлён над американской общественностью с тех пор, как появился "Час с Мартином".
Katya В моей стране говорят о мужчине, таком мужественном, таком мощном, что провести с ним ночь — значит войти в мир таких чувственных наслаждений, о которых большинство женщин и не смеют мечтать. Этого мужчину называют "Комик." Вы можете шутить, мистер Джерри Сейнфелд, но вы не Комик.
Джери Элейн, он — мужской бимбо. Он — мимбо!
Enzo Как тебе бесплатная стрижка на шесть месяцев?
Newman В чем подвох?
Enzo Ты мне принесешь образец волос Джерри.
Newman Хмм, эта работа может стоить целую *году* бесплатных стрижек... и расчески!
Jerry Мне это тоже не помогло! Этот бенефис был худшим шоу, которое я когда-либо делал. Некоторые из тех подколок были совершенно неуместными: "Эй, приятель" - что, черт возьми, это значит? "20 градусов к правому борту - испанский галеон!" - тут нет на что ответить!
Tony Я тебя не понимаю. Мы говорим о твоей собственной машине. Ты знаешь, что ты записал неправильный пробег в форме? Ты едва знаешь эту машину. Ты не знаешь пробег, не знаешь давление в шинах. Когда в последний раз ты вообще проверял омывайку?
Jerry С омывайкой все в порядке...
Tony С омывайкой не все в порядке!
Космо Креймер Это дуб?
Мистер Лагер Думаю, это сосна.
Космо Креймер Сосна — это хорошо.
Мистер Лагер Да, сосна неплоха.
George Costanza Ты приглашаешь меня пообедать, говоришь, что переспал с Элейн, а потом заявляешь, что не в настроении для подробностей. Теперь слушай меня: я хочу подробностей, и хочу их прямо сейчас. У меня нет работы, мне некуда идти. Ты не в настроении? Ну так соберись с мыслями!
George Costanza [расстроенный] Теперь из-за этого дурацкого ржаного хлеба мне придется держать их всех в стороне до конца своих дней!
Jerry [тихо, потягивая кофе] Плохая ситуация...
Jerry Но ведь ты все еще хозяин своей территории?
George Costanza Я король округа. А ты?
Jerry Я владелец поместья.
Космо Креймер Поздравляю!
Какая-то женщина С чем?
Космо Креймер Ты беременна... Ты не беременна?
Сьюзан Биддл Росс Не понимаю, почему ты не можешь просто использовать презерватив.
Джордж Костанца Нет-нет, презервативы для холостяков. В день, когда мы обручились, я попрощался с презервативом навсегда.
Сьюзан Биддл Росс Почему?
Джордж Костанца Я никогда не успеваю открыть упаковку вовремя. Это как "Угадай время".
🧡
Джерри Элейн, ты не понимаешь! Это не планы с 1 по 8. Это План 9. Это тот, который сработал. Худший фильм, когда-либо снятый.
Jerry Знаешь, так приятно, когда всё хорошо.
Космо Kramer Помнишь, я говорил о рикшах в Нью-Йорке? Так вот, мы это сделаем.
Джерри Нет, не сделаете.
Космо Kramer Ну, Ньюман знает парня в почте Гонконга.
Джерри Нет, не знает.
Ньюман Он отправляет нам рикшу. Это просто невозможно провалить.
Джерри Да, может.
George Costanza Почему бы тебе не найти врача, который не считает тебя сложным?
Elaine Ой, да брось. Я не сложная. Я простая
Jerry Почему, потому что ты одеваешься просто и спишь со многими парнями?
Elaine Слушай, ты, маленький у****o...
George Costanza Улыбнись!
[И делает их фотографию]
[когда к модели Годзиллы на столе Джорджа Костансы подходит робот для разминирования]
Джордж Стайнбреннер Подожди... Что это за штука прямо перед нами? Это что-то? Это Мотра?
Jerry [в спортзале с устаревшим оборудованием] Это спортзал или музей фитнеса?
Elaine Женатые женщины не "собираются". У них есть романы.
George Costanza О, Боже, роман. Это так по-взрослому. Как чулки и мартини, и Уильям Холден. С другой стороны, это, вероятно, не будет мне ничего стоить.
George Costanza [ждучи в ресторане, Элейн отказывается принять ставку в $50, чтобы подойти к столу с незнакомцами и начать есть рулетик с яйцом] За пятьдесят долларов я бы засунула лицо в их суп и надула бы.
Дядя Лео Джери... П Р И В Е Т
Милош Очередной балл для Милоша!
Иззи Мандельбаум Иззи Мандельбаум, Иззи Мандельбаум-младший: [слышен шум всей семьи Мандельбаум из больничных палат] Мандельбаум, Мандельбаум, Мандельбаум
Джордж Костанца Почему ты дома? Ты должен быть на маршруте и приносить мои кальцоны для Стейнбреннера.
Ньюман Ну, я увидел, что на улице дождь, так что я позвонил и сказал, что заболел. Я не работаю под дождем.
Джордж Костанца Но... ты же почтальон! 'Ни дождь, ни снег, ни холод... ' Это первое из них!
Ньюман Я никогда не увлекаюсь кредо.
Джордж Костанца Но я тебе плачу!
Ньюман Эй, спасибо!
Jerry Секс просто невообразимый. Я был как животное, совершенно без тормозов.
George Costanza Как пойти в туалет перед кучей людей и вообще не волноваться.
Jerry [короткая пауза] Совсем не так!
Джордж Костанза Нет человека более неудачливого, чем я!
Элейн Эй, Крамер, слушай, ты ведь смотрел «Омен», да? Что это за ребенок был?
Космо Крамер Кто, Дэмиен? Да ничего, просто озорной, шаловливый ребенок.
Elaine [увидев, как сотрудник снимает вывеску "Винсент" из магазина фильмов] Что ты делаешь?
Video store employee Винсент перестал делать выбор.
Elaine Как я узнаю, какие фильмы смотреть?
Video store employee У нас есть широкий выбор фильмов Джина.
Elaine Джина — отстой.
Video store employee Я Джин.
Elaine [смущенно] Привет.
Космо Kramer [атакованный мужчиной, бросающим клюшки для гольфа, while talking to Jerry and Elaine on a cell phone] Думаю, он, парни, закончил.
[смотрит вперёд на водителя перед ним]
Космо Kramer Нет, не закончил! Он бросает дрова!
Назойливая женщина в кинотеатре Так я пришла домой... а он пылесосил! Я имею в виду, ему всего двенадцать! Кто, если не мой Алан, мог бы такое сделать? А затем вчера вечером он надел мои туфли на высоком каблуке. Он устроил такой спектакль для нас, танцевал и подпевая под «Хор»! Я имею в виду, видно, что у него есть талант.
Элейн Извините... извините.
Назойливая женщина в кинотеатре В чем проблема?
Элейн ...вы говорите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джери Крамер, эти воздушные шары не простоят наполненными до Нового года!
🥱
[Крамер участвует в аукционе для холостяков]
Elaine Итак, наш следующий холостяк — Козмо Крамер. Он... выпускник школы.
Cosmo Kramer Эквивалентность.
Elaine Эквивалентность. Выпускник программы эквивалентности средней школы. Он, эээ... не знаю, примерно шесть футов три дюйма, весит сто девяносто фунтов. Ему нравится... фрукты, и он только что, эээ... подстригся.
[Крамер слетает с подиума и падает на стол ниже]
Elaine Слышу... пять баксов?
Ньюман [Ньюман пробирается через квартиру Джерри, пытаясь обмануть в игре "Риск" с Крамером, когда он опрокидывает кассеты Джерри] Чёрт!
Космо Kramer Это Ньюман! Быстро, открывай дверь!
Джерри [когда Ньюман уходит через окно и по лестнице к своей квартире] Я вижу тебя, Ньюман, вижу тебя!
Космо Kramer Я беру Конго как штраф!
Elaine [готовится к прививке от бешенства] Это будет больно?
🥱
Бабу Бхатт Ты очень плохой человек, Джерри. Очень плохой человек.
Космо Креймер [Креймер описывает руки Джорджа] Гладкие... Кремовые... Нежные, но... Мужественные...!
George Costanza Не волнуйся, ты все поймёшь, как только она сойдет с самолета.
Jerry Правда? Как?
George Costanza Все в приветствии. Если она положит сумки, прежде чем тебя поприветствовать, это хороший знак.
Jerry Верно.
George Costanza Всё, что в области губ, это хорошо.
Jerry Область губ, да.
George Costanza Объятие, определенно хорошо.
Jerry Объятие — это хорошо. Но что если это одно из тех объятий, где плечи соприкасаются, а бедра на расстоянии восьми футов?
George Costanza Это жестоко.
Jerry Ты знаешь, как они это делают.
George Costanza К тому же, рукопожатие — это плохо.
Jerry Да, рукопожатие — это плохо. Но что если это двойное рукопожатие? Рука снизу, рука сверху, тёплый взгляд в глазах.
George Costanza Сэндвич из рук.
Jerry Верно.
George Costanza Это открыто для интерпретации, потому что многое зависит от наложения и качества влаги в глазах.
Ньюман Ах, вы посмотрите, я? Прошу прощения за беспокойство, но я работник почты США, и мой почтовый фургон только что был атакован группой выживающих, ненавидящих почту из глухих мест.
Женщина Я начала ездить на этих поездах в сороковых. В те времена мужчина уступал место женщине. Теперь мы освободились, и нам приходится стоять.
Элейн Это иронично.
Женщина Что ироничного?
Элейн Дело в том, что мы прошли такой долгий путь, добились такого прогресса, но потеряли мелочи, вежливость.
Женщина Нет, я имею в виду, что значит "иронично"?
George Costanza [говоря о мучениях Эльдриджа на Андреа Дория] Даже если ему и было плохо, это было 40 лет назад. А что он сделал для меня в последнее время? Я страдаю последние 30 лет, включая вчера!
Джордж Костанца Мне даже Дрейк не нравится.
Джерри Тебе не нравится Дрейк?
Джордж Костанца Я ненавижу Дрейка.
Элейн Я обожаю Дрейка!
Джерри Как можно не любить Дрейка?
Джордж Костанца Кто такой Дрейк?
Элейн Кто такой Дрейк!
Джерри Дрейк — это хорошо.
George Costanza Когда-нибудь, перед тем как я умру, запомни мои слова... Я обязательно скажу этой женщине, что я о ней думаю. Я никогда не смогу себя простить, пока этого не сделаю.
Jerry А если ты это сделаешь?
George Costanza Ну, я все равно не смогу себя простить, но хотя бы это будет не об этом.
George Costanza Мне не нравится, когда женщина говорит: "Занимайся со мной любовью." Это пугает. В последний раз, когда женщина сказала это мне, я в итоге извинился перед ней.
Jerry Правда?
George Costanza Это большое давление. "Занимайся со мной любовью." Что, мне в цирке?
Jerry Эта женщина совершенно игнорирует меня.
Cosmo Kramer Посмотри на неё. Это одинокая женщина, ищущая compagnie. Старожила... Может, девственница. Может, её когда-то больно ранили. Она была школьницей, был мальчик, но у них не сложилось. Ей нужно немного нежности. Ей нужно немного понимания. Ей нужна немного Крамер.
Jerry Тогда ей понадобится немного пенициллина.
Элейн Мистер Петермэн, вы не можете уехать
Дж. Петермэн Я уже уехал, Элейн. Я в Бирме.
Элейн Бирма?
Дж. Петермэн Вам, наверное, известно это как Мьянму, но для меня это всегда будет Бирма.
Космо Kramer Человек, это человечески быть тронутым ароматом.
Пэм Это так правда.
Космо Kramer Её букет расколол его закалён...
Ньюман [шёпотом] ... раковина.
Космо Kramer Раковина, и поглаживал его мускулистое сердце. Он впитался в её сверкающее заклятие, прямо перед тем, как упала другая туфля.
Пэм Крамер, это так прекрасно.
Космо Kramer Это от неизвестного поэта 20 века.
Пэм О? Как его зовут?
Космо Kramer Ньюман.
Козмо Крамер [открывает дверь Джерри] Эй, ну давай! Я думал, мы пойдем в сауну!
Джерри [кто, вместе с Джорджем, считается геем] Нет, нет!
Джордж Костанца Нет! Нет!
Джерри Никакой сауны!
Козмо Крамер Ну, я не хочу сидеть там голым один!
Dean Jones Стирая, латая куриную проволоку, а также высокую tea с мистером Ньюманом?
Cosmo Kramer Это может показаться гламурным, но в Kramerica всё как обычно.
Dean Jones Насколько я могу судить, ваше дело – это всего лишь одинокий человек с грязной квартирой, в которой, возможно, есть курица!
Cosmo Kramer И с помощью Даррина мы достанем эту курицу!
Dean Jones Извините, но мы не можем позволить Даррину остаться с вами.
Cosmo Kramer Что ж, это решение кажется капризным и произвольным.
Dean Jones У тебя ширинка раскрыта.
George Costanza [указыая на загадку его поврежденного портфеля] Это как лук: чем больше ты снимаешь слоев, тем больше от него воняет!
Элейн [о Ньюмане] Может быть, он загадка, тайна, завернутая в головоломку.
Джерри Да, он загадка, завернутая в твинки.
[Крамер смотрит «Что? Где? Когда?» и отвечает на все вопросы правильно]
Cosmo Kramer Кто такой Джозеф Коттон! Да ну!
Cosmo Kramer Что такое пирог! Ооо! Да ну еще раз!
Cosmo Kramer Что такое Ча-Ча! Да, точно!
[едем в пробке]
Космо Крамер Ну, объезжайте, вы, сумасшедшие! Эти маньяки нас всех убьют!
Elaine Я занялась любовью три дня назад, и я не знаю португальский.
Jerry Видишь, что здесь