Lloyd Braun Ты знаешь, тебе стоит сказать папе, что эта тема с "спокойствием сейчас" не работает. Она просто накапливает злость, а в итоге ты взрываешься.

George Costanza Что ты понимаешь? Ты же был в психушке.

Lloyd Braun Что ты думаешь, что туда меня и отправило?

George Costanza Я слышал, что у тебя в морозильнике нашли семью.