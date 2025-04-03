Меню
Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии
Комики с грустной душой и смех сквозь слезы в кино, которым стоит отметить начало апреля.
Написать
3 апреля 2025 17:40
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Состоится ли второй финал?
Написать
11 октября 2023 11:33
Зрители «Сайнфелда» негодуют из-за выпуска сериала на Netflix в неподходящем формате
Из-за изменения соотношения сторон некоторые шутки в культовом ситкоме потеряли смысл.
Написать
6 октября 2021 16:14
С 1 октября знаменитый ситком «Сайнфелд» будет доступен на Netflix
Стример приобрел комедийное шоу за солидную сумму еще в 2019 году.
Написать
2 сентября 2021 11:04
