Новости о сериале «Сайнфелд»

Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии
Сетап, панчлайн, шутка: 8 фильмов и сериалов о стендап-комедии Комики с грустной душой и смех сквозь слезы в кино, которым стоит отметить начало апреля.
3 апреля 2025 17:40
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд»
Джерри Сайнфелд намекнул на возвращение ситкома «Сайнфелд» Состоится ли второй финал?
11 октября 2023 11:33
Зрители «Сайнфелда» негодуют из-за выпуска сериала на Netflix в неподходящем формате
Зрители «Сайнфелда» негодуют из-за выпуска сериала на Netflix в неподходящем формате Из-за изменения соотношения сторон некоторые шутки в культовом ситкоме потеряли смысл.
6 октября 2021 16:14
С 1 октября знаменитый ситком «Сайнфелд» будет доступен на Netflix
С 1 октября знаменитый ситком «Сайнфелд» будет доступен на Netflix Стример приобрел комедийное шоу за солидную сумму еще в 2019 году.
2 сентября 2021 11:04
