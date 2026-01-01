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Киноафиша Сериалы Жанна Д’Арк Награды

Награды и номинации «Жанна Д’Арк»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Номинант
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