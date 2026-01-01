Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Жанна Д’Арк
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Награды и номинации «Жанна Д’Арк»
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Золотой глобус 2000
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries or a Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Номинант
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