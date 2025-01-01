Меню
Золушка
Цитаты
Цитаты из сериала Золушка
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
[последние слова]
Ирене де Лука
[выходя из отеля с дочерьми] Не переживайте, я не сдамся без боя. Последний смех будет за нами, девочки. Обещаю вам это.
Лючия
[роняет один из чемоданов] Ой. Ох.
Терезина
[поднимает чемодан] Держи. Идиотка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Валерио
Спасибо всем, до завтра в то же время. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
