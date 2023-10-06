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Постер к 2-му сезону сериала Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
Киноафиша Сериалы Аркнайтс: Прелюдия к рассвету Сезоны Сезон 2

Arknights: Reimei Zensou
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету»

Во 2-м сезоне сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету» продолжаются захватывающие приключения главных героев, столкнувшихся однажды со стихийным бедствием, которое сулило большую опасность обитателям Терры. Напомним, решение Миши поддержать Движение воссоединения было раскрыто в предыдущем сезоне аниме. Миша занял позицию второго Череполома и начал полномасштабную атаку. Хотя Амии приходится признать, что штурмовой отряд был ликвидирован и что у острова Родос на тот момент просто не было другого выбора, кроме как уничтожить Мишу, она убеждена, что все можно было исправить, а трагического происшествия непременно стоило избежать.

График выхода новых серий Аркнайтс: Прелюдия к рассвету 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Заговор Conspiracy
Сезон 2 Серия 1
6 октября 2023
Episode 2
Сезон 2 Серия 2
13 октября 2023
График выхода всех сериалов
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