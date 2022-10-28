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Постер к 1-му сезону сериала Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
Киноафиша Сериалы Аркнайтс: Прелюдия к рассвету Сезоны Сезон 1

Arknights: Reimei Zensou
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету»

В 1-м сезоне сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету» на земле Терры стихийные бедствия по неизвестным причинам происходят нерегулярно во многих областях. Поэтому большинство людей, чтобы спастись от их разрушительных последствий, переселились в небольшие города. Оригниумы, оставленные на месте катастроф, благодаря своей огромной энергии привели к быстрому прогрессу цивилизации. Но бедствия повлекли за собой еще и неизлечимую болезнь под названием Орипатия. Поскольку тела людей с Орипатией постепенно кристаллизуются и становятся новым источником инфекции в момент смерти, во многих странах зараженных начали преследовать.

Список серий сериала Аркнайтс: Прелюдия к рассвету График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Предопределение Predestination
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Пламя Flame
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Свита Escort
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2022
Лояльность Loyalty
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2022
Пульсация Ripple
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2022
Прощание Farewell
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2022
Разделение Separation
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2022
Отправление Departure
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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