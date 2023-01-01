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Постер сериала Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
Киноафиша Сериалы Аркнайтс: Прелюдия к рассвету Сезоны

Аркнайтс: Прелюдия к рассвету, список сезонов

Arknights: Reimei Zensou
Год выпуска 2022
Страна Китай/Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету»
Аркнайтс: Прелюдия к рассвету - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 28 октября 2022 - 16 декабря 2022
 
Аркнайтс: Прелюдия к рассвету - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2 эпизода 6 октября 2023 - 13 октября 2023
 
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