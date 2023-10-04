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Скоро в прокате «Колония»
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Основные места съемок сериала На автомате
Астрахань, Россия
Астраханская область, Россия
Даты съемок сериала На автомате
4 октября 2023
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
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