Стесняшка 2023 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Стесняшка
Сезоны
Сезон 2
Shy
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
1 июля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Стесняшка
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
1 июля 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
8 июля 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
15 июля 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
22 июля 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
29 июля 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
12 августа 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
19 августа 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
26 августа 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
2 сентября 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
9 сентября 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
16 сентября 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
23 сентября 2024
