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Постер к 3-му сезону сериала Мунч
Киноафиша Сериалы Мунч Сезоны Сезон 3

Munch 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мунч»

Французский ироничный детективный сериал, рассказывающий об очень нескучных буднях талантливого и самоотверженного юриста Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч, самоотверженный, благородный и талантливый юрист, ставит интересы своих клиентов, ложно обвинённых в тяжких преступлениях, выше всего, даже выше закона. Она уверена, что справедливость важнее. Она управляет юридической фирме вместе со своим товарищем по духу и соратником Юбером Белланже. Каждый случай в их практике — новый и сложный вызов. Обращающиеся к ним люди уже успели разочароваться во французском правосудии, но Мунч пытается вернуть им веру в справедливость. Женщина раз за разом сражается с ошибками системы, ставя себя под ударом. Практически в каждом расследовании Габриэле приходится либо ходить на грани законности, либо даже совершать мелкие преступления. Зато клиенты её уважают, а многие коллеги даже побаиваются с ней связываться.
 

Список серий сериала Мунч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Для Мунч нет ничего невозможного Impossible n'est pas Munch
Сезон 3 Серия 1
30 января 2020
Дело совести Cas de conscience
Сезон 3 Серия 2
30 января 2020
Слишком совершенный преступник Un coupable trop parfait
Сезон 3 Серия 3
6 февраля 2020
Только правда Rien que la vérité
Сезон 3 Серия 4
6 февраля 2020
Мой сын Mon fils
Сезон 3 Серия 5
13 февраля 2020
Спасение Гаспара Il faut sauver Gaspard
Сезон 3 Серия 6
13 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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