Французский ироничный детективный сериал, рассказывающий об очень нескучных буднях талантливого и самоотверженного юриста Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч, самоотверженный, благородный и талантливый юрист, ставит интересы своих клиентов, ложно обвинённых в тяжких преступлениях, выше всего, даже выше закона. Она уверена, что справедливость важнее. Она управляет юридической фирме вместе со своим товарищем по духу и соратником Юбером Белланже. Каждый случай в их практике — новый и сложный вызов. Обращающиеся к ним люди уже успели разочароваться во французском правосудии, но Мунч пытается вернуть им веру в справедливость. Женщина раз за разом сражается с ошибками системы, ставя себя под ударом. Практически в каждом расследовании Габриэле приходится либо ходить на грани законности, либо даже совершать мелкие преступления. Зато клиенты её уважают, а многие коллеги даже побаиваются с ней связываться.

