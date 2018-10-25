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Постер к 2-му сезону сериала Мунч
Киноафиша Сериалы Мунч Сезоны Сезон 2

Munch 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мунч»

Французский ироничный детективный сериал, рассказывающий об очень нескучных буднях талантливого и самоотверженного юриста Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч. Габриэль Мунчовски по прозвищу Мунч, самоотверженный, благородный и талантливый юрист, ставит интересы своих клиентов, ложно обвинённых в тяжких преступлениях, выше всего, даже выше закона. Она уверена, что справедливость важнее. Она управляет юридической фирме вместе со своим товарищем по духу и соратником Юбером Белланже. Каждый случай в их практике — новый и сложный вызов. Обращающиеся к ним люди уже успели разочароваться во французском правосудии, но Мунч пытается вернуть им веру в справедливость. Женщина раз за разом сражается с ошибками системы, ставя себя под ударом. Практически в каждом расследовании Габриэле приходится либо ходить на грани законности, либо даже совершать мелкие преступления. Зато клиенты её уважают, а многие коллеги даже побаиваются с ней связываться.
 

Список серий сериала Мунч График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сплетение судеб – Часть 1 Destins Croisés (1)
Сезон 2 Серия 1
25 октября 2018
Сплетение судеб – Часть 2 Destins Croisés (2)
Сезон 2 Серия 2
25 октября 2018
Военная тайна Secret défense
Сезон 2 Серия 3
1 ноября 2018
Храбрая мать Une mère courage
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2018
На ножах À couteaux tirés
Сезон 2 Серия 5
15 ноября 2018
Убийство 2.0 Meurtre 2.0
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2018
От отца к сыну De père en fils
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2018
Борьба с неравными силами Pot de terre contre pot de fer
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2018
Глухарь. Часть 1 Cold Case (1)
Сезон 2 Серия 9
29 ноября 2018
Глухарь. Часть 2 Cold Case (2)
Сезон 2 Серия 10
29 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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