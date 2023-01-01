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Мунч, список сезонов

Munch 16+
Год выпуска 2016
Страна Франция
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TF1
Список сезонов сериала «Мунч»
Мунч - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 9 ноября 2016 - 29 мая 2017
 
Мунч - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 25 октября 2018 - 29 ноября 2018
 
Мунч - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 30 января 2020 - 13 февраля 2020
 
Мунч - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 21 октября 2021 - 11 ноября 2021
 
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