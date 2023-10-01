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Постер к 1-му сезону сериала Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
Киноафиша Сериалы Семейная жизнь легкомысленной ведьмы Сезоны Сезон 1

Dekoboko Majo no Oyako Jijou
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы»

В 1-м сезоне сериала «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы» обитательница дикого леса по имени Алиса была совсем молоденькой ведьмой, когда судьба послала ей невероятный подарочек в лице брошенного младенца. Ведьма испугалась за ребенка, ведь его нельзя оставлять одного в чаще леса, где полно диких животных и других опасностей. Ведьмочка забрала свою находку в дом и вырастила, словно мать. Младенца, оказавшегося женского пола, Алиса окрестила Виолой. Через 16 лет Виола стала настоящей красавицей и очень повзрослела... Настолько, что может поначалу показаться, что она – мама, а Алиса – ее дочурка!

График выхода новых серий Семейная жизнь легкомысленной ведьмы 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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