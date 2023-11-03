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Постер к 1-му сезону сериала Голубоглазый самурай
Киноафиша Сериалы Голубоглазый самурай Сезоны Сезон 1

Blue Eye Samurai
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голубоглазый самурай»

В 1-м сезоне сериала «Голубоглазый самурай» главным действующим лицом этой истории становится талантливый юноша смешанной расы, которому приходится жить вдали от всех. Молодой самурай отличается от представителей своего окружения необычайным для Японии периода Эдо голубым цветом глаз. В душе у молодого человека поселились тревога и ненависть к тем людям, которые не приняли его в свой круг из-за ничтожных предрассудков. Герой решает во что бы то ни стало добиться высот самостоятельно и отомстить своим обидчикам. Жизнь молодого человека меняется после встречи с очаровательной юной дворянкой.

График выхода новых серий Голубоглазый самурай 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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