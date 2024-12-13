Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Вот это по-нашему: гид по лучшим российским фильмам и сериалам 2024 года
2024 год выдался для российского кино удачным. В нем были и высокобюджетные блокбастеры, и тихие драмы, покорившие зрителей своей искренностью, и остросоциальные проекты, и напряженные психологические триллеры. Вспоминаем 8 лучших российских фильмов и сериалов 2024 года.
Написать
13 декабря 2024 14:51
Мучения Раскольникова понравились народу: сериал «Преступление и наказание» только вышел, а уже бьет рекорды
Противоречивое творение Владимира Мирзоева желают оценить не только поклонники Достоевского.
Написать
5 ноября 2024 12:05
Москва готовится к Олимпиаде в трейлере сериала «Игры»
Премьера первых двух эпизодов состоится 3 августа.
Написать
15 июля 2024 10:08
Стало известно, когда стартует сериал «Игры»
Масштабный художественный проект об Олимпиаде-80.
Написать
25 июня 2024 13:41
Подготовка к Олимпиаде 1980 года: вышел тизер сериала «Игры»
Премьера состоится позже в этом году, но точная дата пока не анонсирована.
Написать
17 апреля 2024 15:19
