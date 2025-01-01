[первые слова]
Mike Wolfe
Я Майк Уолф.
Frank Fritz
А я Фрэнк Фриц.
Mike Wolfe
Мы коллекционеры.
Frank Fritz
Мы путешествуем по задним дорогам Америки в поисках ржавого золота. Мы ищем удивительные вещи, зарытые в гаражах и сараях людей.
Mike Wolfe
То, что большинство людей считает хламом, мы видим как знаки доллара.
Frank Fritz
Мы купим всё, что, по нашему мнению, может принести прибыль.
Mike Wolfe
Каждый предмет, который мы находим, имеет свою историю. А люди, которых мы встречаем? Ну, они особенные по-своему. Мы зарабатываем на жизнь, рассказывая историю Америки... кусочек за кусочком.