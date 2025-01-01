Меню
Цитаты из сериала Американские коллекционеры

Mike Wolfe Я Майк Уолф.
Frank Fritz А я Фрэнк Фриц.
Mike Wolfe Мы коллекционеры.
Frank Fritz Мы путешествуем по задним дорогам Америки в поисках ржавого золота. Мы ищем удивительные вещи, зарытые в гаражах и сараях людей.
Mike Wolfe То, что большинство людей считает хламом, мы видим как знаки доллара.
Frank Fritz Мы купим всё, что, по нашему мнению, может принести прибыль.
Mike Wolfe Каждый предмет, который мы находим, имеет свою историю. А люди, которых мы встречаем? Ну, они особенные по-своему. Мы зарабатываем на жизнь, рассказывая историю Америки... кусочек за кусочком.
