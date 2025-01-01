[первые слова]

Mike Wolfe Я Майк Уолф.

Frank Fritz А я Фрэнк Фриц.

Mike Wolfe Мы коллекционеры.

Frank Fritz Мы путешествуем по задним дорогам Америки в поисках ржавого золота. Мы ищем удивительные вещи, зарытые в гаражах и сараях людей.

Mike Wolfe То, что большинство людей считает хламом, мы видим как знаки доллара.

Frank Fritz Мы купим всё, что, по нашему мнению, может принести прибыль.