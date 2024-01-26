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Киноафиша Сериалы Экспатриаты Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экспатриаты»

В 1-м сезоне сериала «Экспатриаты» в центре событий оказывается несколько женщин, которые переживают непростой период в жизни. Американка Маргарет занята важным проектом по строительству небоскреба; Мерси хочет избавиться от тяжелого прошлого, но ухитряется вновь попасть в эпицентр скандала; англичанка Хилари мечтает о пополнении семьи; экстравагантная «альфа-экспатка» Тэмми в шоке от появления на пороге второй (китайской) семьи ее супруга; австралийка Фрэнни сталкивается с кризисом и отчаянно ищет новых друзей. А местная светская львица Оливия пытается справиться с унижением в связи с изменением своего социального положения.

График выхода новых серий Экспатриаты 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 января 2024
График выхода всех сериалов
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