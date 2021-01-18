В 4 сезоне 6 серии сериала «911 служба спасения» главные герои начинают верить в суеверие, распространенное среди пожарных, когда в течение целого дня их преследуют странные вызовы. Бригада буквально не вылезает из служебного автомобиля...
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