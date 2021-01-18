В 4 сезоне 4 серии сериала «911 служба спасения» детектив занимается расследованием загадочного убийства на закрытой вечеринке. В это же время врачи пытаются оказать помощь жертвам взрыва. Чимни вынуждена хранить секреты от родителей Мэдди и Бака.
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