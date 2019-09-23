В 3 сезоне 6 серии сериала «911 служба спасения» в День всех святых сотрудники службы спасения и правоохранительных органов вынуждены быть в состоянии повышенной готовности. Бак вернулся на службу, но его встретил не самый теплый прием.
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