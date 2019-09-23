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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 3 Серия 6

911 служба спасения 2018 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «911 служба спасения»
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О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «911 служба спасения» в День всех святых сотрудники службы спасения и правоохранительных органов вынуждены быть в состоянии повышенной готовности. Бак вернулся на службу, но его встретил не самый теплый прием.

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