В 3 сезоне 17 серии сериала «911 служба спасения» сотрудники службы спасения ведут два трагических происшествия. Команде предстоит заняться восстановлением порядка и помочь жертвам. Тем временем Афина расследует дело, связанное с серийным маньяком.
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