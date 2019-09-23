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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 3 Серия 1

911 служба спасения 2018 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «911 служба спасения»
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Сезон 3 / Серия 2 30 сентября 2019
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Сезон 3 / Серия 16 27 апреля 2020
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Сезон 3 / Серия 17 4 мая 2020
Что дальше?
Сезон 3 / Серия 18 11 мая 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «911 служба спасения» тинейджер теряет управление автомобилем на трассе. Афина обращается за помощью к коллегам. В потоке машин внезапно похищают ребенка. Бак сражается. Он хочет поправиться.

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