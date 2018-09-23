Во 2 сезоне 9 серии сериала «911 служба спасения» в 2008 году Хэн меняет место деятельности. Ей кажется, что она отыскала новое предназначение после беседы с тренером. Пройдя обучение, Хэн оказывается в пожарной команде, где ей не очень рады.