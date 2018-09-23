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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 2 Серия 9

911 служба спасения 2018 9 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «911 служба спасения»
Под давлением
Сезон 2 / Серия 1 23 сентября 2018
7.1
Сезон 2 / Серия 2 24 сентября 2018
Помощи не будет
Сезон 2 / Серия 3 1 октября 2018
Тупик
Сезон 2 / Серия 4 8 октября 2018
Ужасные люди
Сезон 2 / Серия 5 15 октября 2018
Опьянённые
Сезон 2 / Серия 6 22 октября 2018
Призраки
Сезон 2 / Серия 7 29 октября 2018
Реальный Бак
Сезон 2 / Серия 8 5 ноября 2018
Начало Хен
Сезон 2 / Серия 9 19 ноября 2018
Счастливого Рожд-экс-тва
Сезон 2 / Серия 10 26 ноября 2018
Новые начинания
Сезон 2 / Серия 11 18 марта 2019
Начало Чимни
Сезон 2 / Серия 12 25 марта 2019
Борись или беги
Сезон 2 / Серия 13 1 апреля 2019
Авария
Сезон 2 / Серия 14 15 апреля 2019
911 друзей Оушена
Сезон 2 / Серия 15 22 апреля 2019
Новое начало Бобби
Сезон 2 / Серия 16 29 апреля 2019
Будьте осторожны в своих желаниях
Сезон 2 / Серия 17 6 мая 2019
Жизнь, которую мы выбираем
Сезон 2 / Серия 18 13 мая 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «911 служба спасения» в 2008 году Хэн меняет место деятельности. Ей кажется, что она отыскала новое предназначение после беседы с тренером. Пройдя обучение, Хэн оказывается в пожарной команде, где ей не очень рады.

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