Во 2 сезоне 14 серии сериала «911 служба спасения» в Калифорнии начинаются беспорядки. Линия связи со службой спасения оборвана. Пожарные попадают в чрезвычайную ситуацию, получая сразу огромное количество вызовов. В это время Чимни приходит в себя.
Related video
Избавилась от филлеров: честный снимок Шарлотты вызвал переполох в Сети
Дочь Юрия Стоянова выросла настоящей красавицей: редкое фото
Фото новорожденной дочери Ковальчук и Чумакова вызвало споры в Сети: повод не самый приятный
Возраст Валерии выдает лишь одна деталь: не повторяйте ее ошибку
Ляп из «Кавказской пленницы» замечали только самые внимательные: внимание на одежду
Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно
Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото
Почему на самом деле нельзя выбрасывать мусор по вечерам? Такого объяснения не ожидаете
Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра
Цветовой тест: сколько жизней вы прожили?
Не мать для дочери, а подружка: теща Федора Бондарчука вскружит голову любому
Андрей Мягков скрывал правду о единственном ребенке от всей страны: проговорилась подруга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail