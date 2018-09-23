Во 2 сезоне 13 серии сериала «911 служба спасения» Бак находит Чимни в крови. Он не приходит в сознание. Мэдди похитил деспотичный супруг, который хотел заручиться поддержкой Чимни. Афина и Бак присоединяются к полицейским, чтобы отыскать девушку.
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