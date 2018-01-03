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Киноафиша Сериалы 911 служба спасения Сезоны Сезон 1 Серия 5

911 служба спасения 2018 5 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «911 служба спасения»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 3 января 2018
Отпусти
Сезон 1 / Серия 2 10 января 2018
Ближайшие родственники
Сезон 1 / Серия 3 17 января 2018
Самый худший день
Сезон 1 / Серия 4 24 января 2018
Источник возгорания
Сезон 1 / Серия 5 31 января 2018
Разбитое сердце
Сезон 1 / Серия 6 7 февраля 2018
Полная луна (Полный П)
Сезон 1 / Серия 7 28 февраля 2018
Карма — сука
Сезон 1 / Серия 8 7 марта 2018
В ловушке
Сезон 1 / Серия 9 14 марта 2018
Совершенно новый ты
Сезон 1 / Серия 10 21 марта 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «911 служба спасения» Бобби исповедается молодому священнослужителю. Сотрудникам пожарной службы любопытно, что скрывает их начальник. В это время к Хэн обращается за помощью ее бывшая возлюбленная. Эбби ищет мать.

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