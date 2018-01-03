В 1 сезоне 2 серии сериала «911 служба спасения» в парке развлечений произошел трагический инцидент, который производит большое впечатление на Бака. По долгу службы он впервые сталкивается со смертью. Бак чувствует себя неуверенно.
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