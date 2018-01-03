В 1 сезоне 10 серии сериала «911 служба спасения» Хэн и Чимни столкнулись с редким явлением. Их пациент страдает нарколепсией, однако отрицает это. Бобби тяжело дается обследование места ДТП. Жертва внешне очень похожа на него самого.
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