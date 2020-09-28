Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Пробуждение: Великие Сельджуки
Киноафиша Сериалы Пробуждение: Великие Сельджуки Сезоны Сезон 1

Пробуждение: Великие Сельджуки, 1 сезон

Uyanış: Büyük Selçuklu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 34
Продолжительность сезона 68 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки»

В 1-м сезоне сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки» события разворачиваются в далеком XI веке на территории нынешней Турции. В то время на этой земле располагается молодое Сельджукское государство. Этой страной правит султан Меликшах с помощью своего взрослого и отважного сына Сенчера, который вскоре должен занять трон вместо отца. Султан ведет мудрую и великодушную политику, заботясь о простом народе. Однако не все политические деятели и правители соседних стран довольны таким укладом. На Сельджуков нападает то Византийская империя, то орден крестоносцев, но основная опасность зарождается в сердце самой империи.

Список серий 1-го сезона сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2020
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2020
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2020
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2020
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2020
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2020
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2020
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2020
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2020
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2020
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2020
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2020
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
21 декабря 2020
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
28 декабря 2020
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
4 января 2021
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
11 января 2021
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
18 января 2021
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
25 января 2021
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
1 февраля 2021
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
8 февраля 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
15 февраля 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
22 февраля 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
1 марта 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
8 марта 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
15 марта 2021
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
29 марта 2021
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
5 апреля 2021
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
12 апреля 2021
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
26 апреля 2021
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
3 мая 2021
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
10 мая 2021
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
17 мая 2021
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
24 мая 2021
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
31 мая 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Гадость какая: об этом секрете идеальных причесок у пловчих вы точно не догадывались
Тревожный звоночек: брак дочери Малинина оказался под угрозой
Заткнула за пояс мать: дочь Успенской оказалась крайне одаренной певицей (видео)
В СССР это блюдо обожали сибиряки: теперь название звучит неприлично
Толстая и тонкий: внук Шуфутинского женился, но его выбор мало кому понравился
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
И нашим и вашим: иностранцам становится тепло на душе от этого русского слова
Красива не по годам: не верится, что матери Анны Якуниной уже 77 лет (фото)
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше