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Постер к сериалу Пробуждение: Великие Сельджуки
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Пробуждение: Великие Сельджуки, список сезонов

Uyanış: Büyük Selçuklu 18+
Год выпуска 2020
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал TRT1
Список сезонов сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки»
Пробуждение: Великие Сельджуки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
34 эпизода 28 сентября 2020 - 31 мая 2021
 
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