[тема песни]

Хор Скуби-Ду, где ты? / У нас есть работа прямо сейчас / Скуби-Ду, где ты? / Нам нужна твоя помощь / Давай, Скуби-Ду, я вижу тебя / ты притворяешься, будто что-то нашёл / Но ты меня не обманешь, я вижу / как ты дрожишь и волнуешься / Ты знаешь, у нас есть загадка, которую нужно разгадать, так что, Скуби-Ду, готовься к своему выходу, не медли! / И Скуби-Ду, если ты поможешь, ты получишь свой Скуби-Угощение, это факт! / Скуби-Ду, где ты? / Ты готов и жаждешь / Если мы можем на тебя рассчитывать, Скуби-Ду / Я знаю, что мы поймаем этого злодея!