Цитаты из сериала Где ты, Скуби-Ду?

Velma На всё это есть очень логичное объяснение.
Shaggy Быстро, говори.
Velma Это место проклято.
Shaggy Большое спасибо.
[повторяемая фраза]
Разнообразные злодеи ...и я бы не попался, если бы не вы, meddling kids.
Шагги Скуби-Ду! Где ты?
Скуби-Ду Я здесь!
[повторяемая реплика]
Велма Мои очки! Я не вижу без них!
[повторяемая фраза]
Шагги Зойкунс!
[тема песни]
Хор Скуби-Ду, где ты? / У нас есть работа прямо сейчас / Скуби-Ду, где ты? / Нам нужна твоя помощь / Давай, Скуби-Ду, я вижу тебя / ты притворяешься, будто что-то нашёл / Но ты меня не обманешь, я вижу / как ты дрожишь и волнуешься / Ты знаешь, у нас есть загадка, которую нужно разгадать, так что, Скуби-Ду, готовься к своему выходу, не медли! / И Скуби-Ду, если ты поможешь, ты получишь свой Скуби-Угощение, это факт! / Скуби-Ду, где ты? / Ты готов и жаждешь / Если мы можем на тебя рассчитывать, Скуби-Ду / Я знаю, что мы поймаем этого злодея!
[повторяемая фраза]
Фред Похоже, у нас есть загадка.
[повторяющаяся фраза]
Шаги Ф-ф-ф-призрак!
[повторяющаяся фраза]
Скуби Ду Скуби-Ду!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Nicole Jaffe
Casey Kasem
Дон Мессик
Don Messick
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
