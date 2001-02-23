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Постер к 2-му сезону сериала Долбанутые
Киноафиша Сериалы Долбанутые Сезоны Сезон 2

Долбанутые, 2 сезон

Spaced 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 февраля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 55 минут
О чем 2-й сезон сериала «Долбанутые»

Во 2-м сезоне сериала «Долбанутые» Дейзи возвращается из своего отпуска в Азии, не подозревая, что по ее следу идут двое мужчин в черных костюмах. Когда компания друзей направляется в свой любимый паб, чтобы отпраздновать воссоединение, преследователи заявляют о себе, и начинается выяснение отношений. Тим страдает от разочарования после просмотра новых «Звездных войн» и невольно вымещает раздражение на одном из своих клиентов в Fantasy Bazaar. Из-за этого он вновь теряет работу. Брайан опасается, что его вдохновение иссякло, и пытается найти идеи для творчества в крайне неожиданных областях.

Список серий 2-го сезона сериала «Долбанутые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Назад Back
Сезон 2 Серия 1
23 февраля 2001
Изменять Change
Сезон 2 Серия 2
2 марта 2001
Характер Mettle
Сезон 2 Серия 3
9 марта 2001
Помогите Help
Сезон 2 Серия 4
23 марта 2001
Ушедший Gone
Сезон 2 Серия 5
30 марта 2001
Растворение Dissolution
Сезон 2 Серия 6
6 апреля 2001
Листья Leaves
Сезон 2 Серия 7
13 апреля 2001
График выхода всех сериалов
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