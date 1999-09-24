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Постер к 1-му сезону сериала Долбанутые
Киноафиша Сериалы Долбанутые Сезоны Сезон 1

Долбанутые, 1 сезон

Spaced 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 55 минут
О чем 1-й сезон сериала «Долбанутые»

В 1-м сезоне сериала «Долбанутые» молодая девушка по имени Дейзи ведет веселый и разгульный образ жизни: у нее нет постоянной работы, личной жизни и даже собственного жилья. Героиня снимает квартиру в долях с подругами, но после ночного дебоша ее выгоняют оттуда в три шеи. Тем временем паренек Тим успешно живет за счет своей девушки, но однажды она решает вернуться к бывшему ухажеру и выставляет жиголо за дверь. Оба персонажа оказываются на улице практически без средств. Они не сговариваясь находят недорогую комнату в доме эксцентричной Марши Кляйн. Но та заявляет, что сдает жилье только парам…

Список серий 1-го сезона сериала «Долбанутые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Истоки Beginnings
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 1999
Собрания Gatherings
Сезон 1 Серия 2
1 октября 1999
Искусство Art
Сезон 1 Серия 3
8 октября 1999
Сражения Battles
Сезон 1 Серия 4
15 октября 1999
Хаос Chaos
Сезон 1 Серия 5
22 октября 1999
Прозрения Epiphanies
Сезон 1 Серия 6
29 октября 1999
Окончания Ends
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 1999
График выхода всех сериалов
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