Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Долбанутые
Цитаты
Цитаты из сериала Долбанутые
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Брайан
Я художник
Тим
Какой?
Брайан
Боль... Страх... Злость... Агрессия...
Тим
Акварели?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tim
У нас два юбилея. Дейзи считает с той первой, как мы поцеловались, а я — с того момента, как у нас был с#кс.
Brian
То есть, вы занимались с#ксом до поцелуя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тим
Хорошая стрижка.
Экс
Вижу, ты все еще изуродовала свою пероксидом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Брайан
Не спрашивай её, хочет ли она об этом говорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?
В октябре — целая куча горячих премьер: 7 лучших сериалов, которые выйдут в этом месяце
Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667