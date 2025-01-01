Меню
Цитаты из сериала Код Гиас: Восставший Лелуш

Чарльз Бывший 17-й наследник Императорского Трона, Лелуш ви Британия. Давно не виделись, не так ли, мой блуждающий сын?
Лелуш [пытается поднять голову] Как ты смеешь...!
Сузаку [прижимает голову Лелуша вниз] Ты не будешь использовать свой Геасс.
[Чарльзу]
Сузаку Ваше Величество, у меня есть просьба. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к Рыцарям Круглого Стола, двенадцати сильнейшим рыцарям Британской Империи.
Чарльз В качестве награды за поимку Зеро, верно?
Лелуш Ты...
Сузаку Я говорил тебе прежде, Лелуш, что собираюсь изменить этот мир изнутри.
Лелуш Даже если это значит предать своих друзей?
Сузаку Совершенно верно.
Чарльз Очень хорошо. Мне нравится ответ, который ты только что ему дал. Теперь, как Рыцарь Круглого Стола, я приказываю тебе: закрой левый глаз Зеро.
Сузаку Да, Ваше Величество.
[закрывает левый глаз Лелуша и поднимает его за волосы]
Чарльз Мой недостойный сын, который поднял знамя восстания, хотя и был принцем. Тем не менее, есть другой способ, как мы можем его использовать.
Лелуш [вздыхает] Что?
Чарльз [Геасс появляется в обоих его глазах] Я перепишу твою память о том, что ты Зеро, о смерти твоей матери, о самом существовании Наннали.
Лелуш Нет... Геасс...
Чарльз Ты не запомнишь ничего из этого. Ты будешь просто незначительным.
Лелуш [борется с Сузаку] Нет, остановись! Ты снова забираешь то, что для меня самое дорогое! Сначала мою мать, а теперь ты забираешь Наннали!
Чарльз Чарльз zi Британия врезает в тебя...
Лелуш Остановись!
Чарльз Ложные воспоминания о ложной жизни.
Лелуш [кричит от горя]
Lloyd Вы удивлены?
Milly [моргает] Эээх...
Lloyd Свидания обычно проходят в отелях или ресторанах.
Milly Эмм, думаю, это правда, но я слышала, что вы очень уникальный человек, лорд Асплунд.
Lloyd [работает за компьютером] Уникальный! Какой жутко приятный способ это выразить.
Milly Я удивлён, что вас интересует девушка из downgraded семьи Эшфорд после того, как она потеряла своё достоинство.
Lloyd [поворачивается к Милли] Ого! Но мне совершенно всё равно на потерю ранга.
Cecile Извините.
[ставит поднос с чаем для Ллойда и Милли]
Milly Извините, что беспокою.
Cecile Совсем не беспокойтесь. Не спешите.
Lloyd Не стоит.
[возобновляет работу]
Lloyd Зачем тянуть? Давайте поженимся.
Milly Что?
[восклицает]
Milly Это всё?
Lloyd Потеряли уверенность?
Kallen Вы, пареньки, прекрасно знаете, на что способна эта крутая сука!
