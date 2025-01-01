Чарльз Бывший 17-й наследник Императорского Трона, Лелуш ви Британия. Давно не виделись, не так ли, мой блуждающий сын?

Лелуш [пытается поднять голову] Как ты смеешь...!

Сузаку [прижимает голову Лелуша вниз] Ты не будешь использовать свой Геасс.

[Чарльзу]

Сузаку Ваше Величество, у меня есть просьба. Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к Рыцарям Круглого Стола, двенадцати сильнейшим рыцарям Британской Империи.

Чарльз В качестве награды за поимку Зеро, верно?

Сузаку Я говорил тебе прежде, Лелуш, что собираюсь изменить этот мир изнутри.

Лелуш Даже если это значит предать своих друзей?

Сузаку Совершенно верно.

Чарльз Очень хорошо. Мне нравится ответ, который ты только что ему дал. Теперь, как Рыцарь Круглого Стола, я приказываю тебе: закрой левый глаз Зеро.

Сузаку Да, Ваше Величество.

[закрывает левый глаз Лелуша и поднимает его за волосы]

Чарльз Мой недостойный сын, который поднял знамя восстания, хотя и был принцем. Тем не менее, есть другой способ, как мы можем его использовать.

Чарльз [Геасс появляется в обоих его глазах] Я перепишу твою память о том, что ты Зеро, о смерти твоей матери, о самом существовании Наннали.

Чарльз Ты не запомнишь ничего из этого. Ты будешь просто незначительным.

Лелуш [борется с Сузаку] Нет, остановись! Ты снова забираешь то, что для меня самое дорогое! Сначала мою мать, а теперь ты забираешь Наннали!

Чарльз Чарльз zi Британия врезает в тебя...

Чарльз Ложные воспоминания о ложной жизни.