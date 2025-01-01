Меню
Цитаты из сериала Терминатор: Битва за будущее

Sarah Connor [Сезон 1. Вступительная заставка] В будущем мой сын возглавит человечество в войне против Скайнета, компьютерной системы, созданной для уничтожения мира. Она отправила машины назад во времени. Некоторые, чтобы убить его, один — чтобы защитить его. Сегодня мы сражаемся, чтобы остановить создание Скайнета. Чтобы изменить наше будущее. Чтобы изменить его судьбу. Война за спасение человечества начинается сейчас!
Мужской голос за кадром [Заставка 2 сезона] В будущем компьютерная программа под названием Скайнет объявит войну человечеству. Машины вернутся в прошлое, приняв человеческий облик, чтобы уничтожить Джона Коннора, будущего лидера сопротивления. Сара Коннор, мать Джона Коннора, его учитель и защитник. Камерон, терминатор, перепрограммированный защищать их любой ценой. Дерек Риз, дядя Джона и командир в сопротивлении. Вместе они сражаются, чтобы остановить создание Скайнет. Битва за наше завтра начинается сегодня.
Jesse Flores [Дерек сердито сталкивается с Джесси по поводу Рэйли] Дерек?
Derek Reese Ты знаешь, кто такой Билли Уишер?
Jesse Flores Кто?
Derek Reese Нет. Нет, ты не знаешь. Откуда ты, его не существует, его никогда не было. Билли Уишер был моим лучшим другом. Он был в моей команде, мы сражались вместе. Мы видели вещи, которые ты даже не можешь представить. Он был как мой брат, и я любил его. Но, оказывается, я на самом деле никогда не знал его. Его настоящее имя было Энди Гуд и здесь, в этом мире, он создал компьютерную программу. Программу, которая становится Скайнетом. Так что Энди Гуд мертв. Билли Уишер тоже мертв. Потому что я его убил. Я вернулся сюда и убил его. Он был моим братом, и я любил его, и я его убил. Я сделал это ради Кайла - и Джона, и я сделал это ради тебя.
Jesse Flores Дерек.
Derek Reese Замолчи!
Jesse Flores Пожалуйста!
Derek Reese Замолчи!
Jesse Flores [Соболезнует] Ты не понимаешь! Ты не понимаешь, что они у нас отняли!
Derek Reese Прекрати! Просто прекрати! Я даже не знаю тебя. Я не знаю, кто ты такая.
Jesse Flores Я Джесси. Я Джесси!
Derek Reese Ты не моя Джесси. Ты никогда ей не была. Джон Коннор сказал отпустить тебя. Я не Джон Коннор.
[Дерек нацеливает на нее пистолет. Джесси поворачивается и убегает. Дерек спускает курок и стреляет.]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Лина Хиди
Лина Хиди
Lena Headey
Стефани Джейкобсен
Stephany Jacobsen
Брайан Остин Грин
Brian Austin Green
