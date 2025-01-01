Jesse Flores [Дерек сердито сталкивается с Джесси по поводу Рэйли] Дерек?

Derek Reese Ты знаешь, кто такой Билли Уишер?

Jesse Flores Кто?

Derek Reese Нет. Нет, ты не знаешь. Откуда ты, его не существует, его никогда не было. Билли Уишер был моим лучшим другом. Он был в моей команде, мы сражались вместе. Мы видели вещи, которые ты даже не можешь представить. Он был как мой брат, и я любил его. Но, оказывается, я на самом деле никогда не знал его. Его настоящее имя было Энди Гуд и здесь, в этом мире, он создал компьютерную программу. Программу, которая становится Скайнетом. Так что Энди Гуд мертв. Билли Уишер тоже мертв. Потому что я его убил. Я вернулся сюда и убил его. Он был моим братом, и я любил его, и я его убил. Я сделал это ради Кайла - и Джона, и я сделал это ради тебя.

Jesse Flores Дерек.

Derek Reese Замолчи!

Jesse Flores Пожалуйста!

Derek Reese Замолчи!

Jesse Flores [Соболезнует] Ты не понимаешь! Ты не понимаешь, что они у нас отняли!

Derek Reese Прекрати! Просто прекрати! Я даже не знаю тебя. Я не знаю, кто ты такая.

Jesse Flores Я Джесси. Я Джесси!

Derek Reese Ты не моя Джесси. Ты никогда ей не была. Джон Коннор сказал отпустить тебя. Я не Джон Коннор.