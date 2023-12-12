Меню
Вся информация о сериале
Саша Бортич и султан-самозванец проворачивают аферы в трейлере сериала «Блеск»
Обаятельного турка сыграл Джордж Кафаров.
Написать
12 декабря 2023 16:03
Саша Бортич и ее загадочный напарник: вышел новый тизер сериала «Блеск»
Криминальный ромком о паре аферистов.
Написать
28 ноября 2023 11:39
Саша Бортич продает драгоценное колье в тизере сериала «Блеск»
Авантюрная мелодрама о молодой мошеннице из Петербурга.
Написать
27 октября 2023 13:40
Завершились съемки сериала «Блеск» с Сашей Бортич, Кириллом Кяро и другими звездами
Шоу о девушке, которая вовлекается в криминальный мир.
Написать
29 августа 2023 16:26
