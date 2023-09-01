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Постер к 1-му сезону сериала One Night
Киноафиша Сериалы One Night Сезоны Сезон 1

One Night, 1 сезон

One Night
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «One Night»

В 1-м сезоне сериала One Night главными действующими лицами этой истории являются несколько друзей, которые двадцать лет назад оказались фигурантами одного незаурядного происшествия. Прошло много лет, каждый из друзей сделал все для того, чтобы жить дальше, погрузился в работу и личную жизнь. Однако случай напомнил о себе, когда один из приятелей решил написать книгу и включить это событие в сюжет. Теперь главным героям предстоит вновь столкнуться лицом к лицу с обстоятельствами двадцатилетней давности и пережить одну ночь, которая стала роковой для каждого героя. Что это принесет им?

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 1 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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