Сериал «Необычное такси» – это детективное аниме о водителе, которого нечестно обвиняют в убийстве пассажирки. Одокава – одинокий волк, не имеющий ни родственников, ни друзей. Все свое время он проводит в любимом автомобиле, таксуя по улицам мегаполиса и слушая по радио театральные постановки. Он подвозит то таинственную медсестру, то безработного актера, то добродушного хулигана, а то и вовсе комедийный дуэт. Но жизнь Одокавы переворачивается, когда в городе пропадает девушка, а все следы ведут к его такси.