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Киноафиша Сериалы Необычное такси

Необычное такси (2021 - 2021)

Odd Taxi 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

Сериал «Необычное такси» – это детективное аниме о водителе, которого нечестно обвиняют в убийстве пассажирки. Одокава – одинокий волк, не имеющий ни родственников, ни друзей. Все свое время он проводит в любимом автомобиле, таксуя по улицам мегаполиса и слушая по радио театральные постановки. Он подвозит то таинственную медсестру, то безработного актера, то добродушного хулигана, а то и вовсе комедийный дуэт. Но жизнь Одокавы переворачивается, когда в городе пропадает девушка, а все следы ведут к его такси.

В ролях
В ролях
Каппэй Ямагути
Кэндзи Хамада
Макото Фурукава
Рёхэй Кимура
Сома Саито
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Необычное такси - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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