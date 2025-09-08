Меню
Первокурсницы 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Pervokursnicy
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
16
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Первокурсницы»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2
Серия 1
8 сентября 2025
Серия 2
Сезон 2
Серия 2
8 сентября 2025
Серия 3
Сезон 2
Серия 3
9 сентября 2025
Серия 4
Сезон 2
Серия 4
9 сентября 2025
Серия 5
Сезон 2
Серия 5
10 сентября 2025
Серия 6
Сезон 2
Серия 6
10 сентября 2025
Серия 7
Сезон 2
Серия 7
11 сентября 2025
Серия 8
Сезон 2
Серия 8
11 сентября 2025
Серия 9
Сезон 2
Серия 9
15 сентября 2025
Серия 10
Сезон 2
Серия 10
15 сентября 2025
Серия 11
Сезон 2
Серия 11
16 сентября 2025
Серия 12
Сезон 2
Серия 12
16 сентября 2025
Серия 13
Сезон 2
Серия 13
17 сентября 2025
Серия 14
Сезон 2
Серия 14
17 сентября 2025
Серия 15
Сезон 2
Серия 15
18 сентября 2025
Серия 16
Сезон 2
Серия 16
18 сентября 2025
