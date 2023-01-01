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Киноафиша Сериалы Город Брежнев Сезоны Сезон 1

Город Брежнев, 1 сезон

Gorod Brezhnev
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город Брежнев»

В 1-и сезоне сериала «Город Брежнев» в начале 80-х пятнадцатилетний Артур знакомится в пионерском лагере с вожатыми Виталием и Мариной. Их знакомство стало судьбоносным. Виталик в прошлом принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Он привлекательный, находчивый и остроумный молодой человек. Во время схватки с бандой хулиганов Виталий пришел на помощь Артуру и другим ребятам. Затем ребята еще раз встретились в городе Брежнев: Марина пришла на работу в учебное заведение, где учился Артур, а Виталий устроился шофером одного из заводских боссов, а потом – Вадима Вазых, который является отцом Артура.

Список серий сериала Город Брежнев График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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