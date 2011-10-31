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Постер к 1-му сезону сериала Дело гастронома №1
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Киноафиша Сериалы Дело гастронома №1 Сезоны Сезон 1

Дело гастронома №1, 1 сезон

Delo gastronoma №1 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Дело гастронома №1»

В 1-м сезоне сериала «Дело гастронома № 1» знаменитый «Елисеевский» гастроном на Невском проспекте становится инструментом власти в руках советских политиков. После смерти Леонида Брежнева в конце 1982 года страна переходит под управление нового генерального секретаря Юрия Андропова. Вот только ни народ, ни высшие эшелоны власти пока не доверяют бывшему главе КГБ. Тогда он решает действовать проверенными методами – показать свои силы, раскрыв громкое государственное преступление. Такое дело как раз подворачивается, и Андропов поручает следователю Скачко собрать компромат на директора «Елисеевского» Беркутова.

Список серий 1-го сезона сериала «Дело гастронома №1» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2011
График выхода всех сериалов
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